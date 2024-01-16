澳網／大坂直美復出 新手媽媽「一輪遊」

前「世界球后」大坂直美去年7月迎接愛女出生，今年以媽媽身分回歸網壇，澳網成為復出首場大滿貫，但昨天首輪面對名列16種子的法國好手賈西亞，全場沒能逼出破發點下，以4：6、6：7（2：7）落敗，8度參賽首度「一輪遊」。

26歲大坂直美是大滿貫4冠得主，其中兩冠是在澳網打下；去年1月她宣布懷孕，但強調不會退出網壇，並且以2024年巴黎奧運為目標。迎接女兒出生，今年以媽媽身分回歸，澳網前熱身賽在布里斯本打下相隔15個月來首勝，她受訪提到成為母親後，對網球有了全新視野。

大坂直美昨被安排在中央球場壓軸場出賽，全場發出11記「愛司」，但沒能逼出賈西亞任何破發點，第二盤將戰局逼到「搶7」，她在2：2時先遭破發，最終連輸5分結束墨爾本旅程。

雖沒能迎接勝場，大坂直美仍獲得許多掌聲，賈西亞也說，「我們都知道她有很棒的生涯，她已離開15個月、經歷很多，非常開心看到她回來，希望她能享受網球、得到樂趣。」賈西亞提到，大坂直美過去幾年為網球付出許多，且產後半年就回歸，已打出不可思議的內容。