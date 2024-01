澳網／第5種子羅布雷夫差點爆冷 怪觀眾不挺還槓上裁判

2024年網壇首場大滿貫賽澳洲網球公開賽,於今天展開會內賽首日比賽,大會男單第五種子俄國好手羅布雷夫(Andrey Rublev),首輪對上23歲世界排名78的巴西選手維爾德(Thiago Seyboth Wild),面對這名對手是首度打澳網會內賽,原本預期應是一面倒的比賽,但最終卻演變成五盤大戰,歷時3小時42分,最終羅布雷夫才在第五盤6:6之後「搶十」才以10:6驚險取勝晉級,差點爆冷淘汰,而比賽時他還與裁判槓上。

最終比數7:5、6:4、3:6、4:6、7:6(10:6) 羅布雷夫是以先取得兩盤下,最後靠著第五盤保住勝利,最後致勝球他也累在地上,然而恢復過來受訪時他說了,「當有人處於落後一方時,觀眾就會開始去支持他繼續奮戰,結果這害得我差點輸了首輪比賽。」全場觀眾大笑,「總之很感謝你們繼續支持喜歡的球員,並來看比賽。」

羅布雷夫與裁判爭執發生在第四盤2:2時,主要是他的發球時間遭到裁判警告,但他認為是現場的球不夠所致,「當球還沒有完全到這邊(球僮手裡)時,你就開始計時,球僮還在扔球啊。」裁判卻不接納他的解釋,對他說,「球夠多了!」。聽到這句,他氣得跟裁判大喊,「按照規則,我應該我6個球,我不會告訴你球是否出界?但你也不該告訴我現在有多少球。」

發生爭執的第四盤羅布雷夫還是輸給對手,但最終靠著第五盤穩住,才贏得最終勝利。

"It's not for you to decide!" 😠



🌶️ Things got a little 𝙨𝙥𝙞𝙘𝙮 Andrey Rublev and the umpire 👀#AusOpen pic.twitter.com/a0PKn6AzO7