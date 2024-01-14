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澳網／第5種子羅布雷夫差點爆冷 怪觀眾不挺還槓上裁判

聯合新聞網／ 綜合報導
第五種子羅布雷夫在澳網首輪就打了五盤大戰，差點爆冷。 法新社
第五種子羅布雷夫在澳網首輪就打了五盤大戰，差點爆冷。 法新社

2024年網壇首場大滿貫賽澳洲網球公開賽，於今天展開會內賽首日比賽，大會男單第五種子俄國好手羅布雷夫(Andrey Rublev)，首輪對上23歲世界排名78的巴西選手維爾德(Thiago Seyboth Wild)，面對這名對手是首度打澳網會內賽，原本預期應是一面倒的比賽，但最終卻演變成五盤大戰，歷時3小時42分，最終羅布雷夫才在第五盤6：6之後「搶十」才以10：6驚險取勝晉級，差點爆冷淘汰，而比賽時他還與裁判槓上。

最終比數7：5、6：4、3：6、4：6、7：6(10：6) 羅布雷夫是以先取得兩盤下，最後靠著第五盤保住勝利，最後致勝球他也累在地上，然而恢復過來受訪時他說了，「當有人處於落後一方時，觀眾就會開始去支持他繼續奮戰，結果這害得我差點輸了首輪比賽。」全場觀眾大笑，「總之很感謝你們繼續支持喜歡的球員，並來看比賽。」

羅布雷夫與裁判爭執發生在第四盤2：2時，主要是他的發球時間遭到裁判警告，但他認為是現場的球不夠所致，「當球還沒有完全到這邊(球僮手裡)時，你就開始計時，球僮還在扔球啊。」裁判卻不接納他的解釋，對他說，「球夠多了！」。聽到這句，他氣得跟裁判大喊，「按照規則，我應該我6個球，我不會告訴你球是否出界？但你也不該告訴我現在有多少球。」

發生爭執的第四盤羅布雷夫還是輸給對手，但最終靠著第五盤穩住，才贏得最終勝利。

澳網

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