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澳網／世界排名更動 約克維奇奪冠後重返第一

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇（Novak Djokovic）在澳網封王後，排名重返世界第一。 美聯社
約克維奇（Novak Djokovic）在澳網封王後，排名重返世界第一。 美聯社

網球四大賽之一的澳洲網球公開賽落幕，世界排名也產生更動。男單部分，約克維奇（Novak Djokovic）在收下澳網的第10冠、生涯第22座大滿貫，增加2000積分，累計至7070分，從世界第五重返世界球王寶座。

原本的球王西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷沒有參賽澳網，因此以6730分排在第二。至於原本世界第二的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）因傷所苦，本屆澳網止步第二輪，世界排名掉到世界第六。

拿下本屆亞軍的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）收下1200積分後，以6195分排名第三，小升一名。第四名是挪威好手魯德（Casper Ruud），止步第二輪後，下修一名。第五名則是闖入四強後，不敵約克維奇的俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）。

澳網

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