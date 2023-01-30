澳網／比爾蓋茲現身觀賽 專屬區座位要價82萬

澳洲網球公開賽落幕，除了場上比賽精采，場邊也迎來了大人物，曾是世界首富的微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）現身賽場，在場邊享受決賽氛圍。

比爾蓋茲現身墨爾本公園的羅德拉沃競技場，除了觀看約克維奇（Novak Djokovic）和西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）的冠軍戰外，也有觀賞女單四強賽。而比爾蓋茲所坐的專屬區座位被挖出決賽一場要價27500美元（約台幣82.7萬元）。

比爾蓋茲此趟澳洲行是為了和自家公司代表，一同會面澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），該公司主要業務為發展永續能源和技術創新，致力於減少溫室氣體排放。