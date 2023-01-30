澳網／男單決賽遭央視封殺 原因出在西西帕斯身上

澳洲網球公開賽落幕，最終由塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）拿下個人生涯第10座金盃，不過這場男單決賽在中國央視卻看不到，原因是對手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）過去因支持香港反送中言論，遭到官媒「封殺」。

央視男單4強戰約克維奇對上美國黑馬保羅（Tommy Paul）、女單決賽皆有轉播，但是萬眾矚目的男單決賽卻沒有轉播，是因為過去西西帕斯曾在個人推特上發布支持香港反送中言論，提倡民主自由，引發中國網友反彈，也直接遭到官媒封殺。

而這也不是西西帕斯第一次被央視封殺，除了今年澳網的比賽都沒有轉播外，去年的澳網、近年的職業賽也都避開轉播他。除了港獨言論，中國媒體《搜狐》表示，西西帕斯還發表針對女性言論，並在拒給中國人簽名，僅給白人。種種原因，讓不少中國球迷相當不喜歡這位被視為「三巨頭」接班人的希臘好手。