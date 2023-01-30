澳網／父親沒能親睹奪冠 約克維奇坦言很失落

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在澳洲網球公開賽摘下別具意義的一冠後表示，父親因與手持俄羅斯國旗的球迷合照引發爭議，無法親臨現場見證他贏球，他們父子兩人都很受傷。

約克維奇昨天在澳網男子單打決賽，以6：3、7：6（7：4）和7：6（7：5）擊敗希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），拿下追平西班牙球星納達爾（Rafael Nadal）紀錄的第22座大滿貫賽冠軍，並重登世界球王寶座。

不過，約克維奇的父親塞登（Srdjan Djokovic）並未出現在拉沃球場（Rod Laver Arena）場邊為兒子加油。約克維奇拿下勝利後到看台擁抱母親，之後忍不住激動落淚。

法新社報導，約克維奇的母親若到現場看球，通常他父親都會坐在她旁邊，但今天那個位置是空的。

35歲的約克維奇贏得他在澳網的第10冠後說：「我們都認為，他（塞登）不要來可能會比較好。他和我都感覺很受傷，因為這是別具意義且獨一無二的時刻，沒有人知道這是否能再次發生。」

「這對他來說並不好受。我在賽後有見到他，他並未完全釋懷。我的意思是，他很開心能抱抱我，但我看得出來，他還是有一點難過。」約克維奇說：「最終，我們仍有個完美的結局。」 約克維奇（Novak Djokovic）奪冠後激動地爬上看台包廂，與母親相擁。 法新社

在烏克蘭呼籲澳網主辦單位禁止塞登進入墨爾本球場（Melbourne Park）觀賽後，塞登決定不出席約克維奇的4強戰，之後連決賽也缺席。

一個親俄羅斯的YouTube帳號26日發布一段影片，當中可以看到塞登和一名男子合照，而男子手中拿著有俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）頭像的俄羅斯國旗。影片的標題是：「約克維奇的父親做出大膽的政治聲明」。

烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）隨後呼籲澳網取消塞登的球場通行證。

約克維奇之後為父親辯護。他說此事被「錯誤解讀」，他爸爸在每場比賽後都會在球場外與球迷合照，這次卻被人利用。他還說：「正如我父親在聲明中所言，我們反對戰爭。我們永遠不會支持任何暴力或戰爭。」