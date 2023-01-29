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澳網／王者歸來！約克維奇奪第10冠 大滿貫22冠平紀錄

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澳網／王者歸來！約克維奇奪第10冠 大滿貫22冠平紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
澳洲網球公開賽男子單打決賽，約克維奇拿下冠軍。圖／法新社
澳洲網球公開賽男子單打決賽，約克維奇拿下冠軍。圖／法新社

約克維奇（NovakDjokovic）重返世界球王，他今天在澳網男單決賽，以6：3、7：6（7：4）、7：6（7：5）擊敗希臘好手西西帕斯（StefanosTsitsipas），拿下個人澳網第十冠，更以生涯22座大滿貫冠軍與納達爾（Rafael Nadal）並列史上最多。

約克維奇去年因疫苗注射問題缺席澳網，今年「墨爾本之王」重返福地，雖然陸續遇到「詐傷」、「父親合照」等場外風波，但他不受影響，加上冠軍戰，今年澳網7場比賽僅丟掉1盤，以澳網28連勝完成第十冠壯舉。

約克維奇今天在首盤雖然Ace球以2：6落後西西帕斯，不過卻能降低失誤，7次非受迫性失誤、沒有雙發失誤，兩項數據都優於西西帕斯，加上第4局率先破發成為關鍵，以6：3拿下第一盤。

第二盤雙方互相保發，約克維奇一度在第10局自己發球時，讓西西帕斯取得第一個破發點，也是盤末點，但他驚險守住，比賽也打進「搶七」，約克維奇最終以7：4拿下這一盤。

西西帕斯不想太快結束，第三盤首局就破發，不料約克維奇第2局也回破，接下來互相保發下，又逼進「搶七」決勝，約克維奇開局連拿5分，被西西帕斯追3分後取得冠軍點，西西帕斯再追2分，不過約克維奇不受影響搶下關鍵第7分。

拿下冠軍的約克維奇，在今天締造多項紀錄，澳網的28連勝，將個人維持的1968年網球公開賽年代以來最長紀錄繼續堆高，並保持在澳網準決賽、決賽20勝0敗，以及生涯對戰西西帕斯10連勝，生涯93座冠軍更超越納達爾獨居現役球員最高。

作為ATP史上在位373周周數最久的球王，約克維奇跌落王位多時，前一次登上世界球王寶座已經是去年3月，不過等到下周分數重新結算，加入澳網成績的他就可重返王座。

澳網

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