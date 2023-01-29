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澳網／玩選擇遊戲 基里洛斯：我會嫁約克維奇、殺了納達爾

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲「壞小子」基里洛斯(右)與約克維奇。 路透社
澳洲「壞小子」基里洛斯(右)與約克維奇。 路透社

據美國「tennisworld」報導，澳洲網壇「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）釋出經典「強制選擇」遊戲結果，針對網球「三大天王」退休的費德勒(Roger Federer)、約克維奇(Novak Djokovic)與納達爾(Rafael Nadal)，分別選出想與那一位「結婚」、「殺掉」與「做愛」？

基里洛斯的答案是，「這是一件困難的事情，我已想過這個問題，尤其過去老是一直在更衣室裡看到他們。我可能會嫁給約克維奇，殺了納達爾並，與費德勒做愛！」他並未如遊戲一樣說出為何做出如此選擇理由，但卻說了，「要贏得大滿貫冠軍，你必須是充滿強大心理素質的動物，因此要給予這三人更大的尊敬才行。」

基里洛斯本屆澳網因傷，最終這位世界排名21的「澳洲一哥」無緣代表地主出賽，目前只能視法網之前是否能夠復出。

澳網

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