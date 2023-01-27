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澳網／西西帕斯突破4強魔咒晉決賽 差一勝登球王寶座

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
西西帕斯。 美聯社
西西帕斯。 美聯社

澳網男單4強賽今天點燃戰火，首場比賽就由連續3年闖進到4強賽的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）出戰俄羅斯卡查諾夫（Karen Khachanov），最終西西帕斯就以7：6（7：2）、6：4、6：7（6：8）、6：3勝出，生涯首度闖進到澳網男單決賽。

過去4年三度打進到澳網男單4強賽的西西帕斯，過去兩年都遭到俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）擋道，今年在梅德維夫在第三輪就出局的情況下，西西帕斯再一次闖進四強賽則是碰上另一名俄羅斯好手、世界排名第20名的卡查諾夫。

生涯前5度對戰都拿下勝利的西西帕斯，今天面對卡查諾夫雖然打得辛苦但過程算是順利，首盤雙方在前12局都各2度破發的情況下，比賽也一路進入到搶七局，最終西西帕斯才以7：2先下一城。

第二盤西西帕斯在第9局率先破發後，以6：4再度拿下，第三盤他也乘勝追擊，在第三局再度發動攻勢於第3個破發點攻破卡查諾夫防線，並一度取得5：4聽牌。

不過第三盤第10局背水一戰的卡查諾夫，不僅逼出近兩盤首個破發點，還迫使西西帕斯出現要命的非受迫性失誤，不但成功破發還將局數追到5：5，第11局卡查諾夫延續火燙表現以「Love Game」保發後反倒取得6：5領先，儘管西西帕斯在第12局保發扳平將比賽帶入搶七，並一度在6：4後取得本場比賽前兩個賽末點，不過不僅遭到卡查諾夫接連化解，卡查諾夫還一口氣連得4分將比賽帶入第四盤。

第四盤西西帕斯未再給卡查諾夫機會，在第二局就率先破發後，最終以6：3拿下勝利，生涯首度闖進到澳網決賽，也是繼去年法網後，第二度打進大滿貫決賽。

至於另外一場男單4強賽則將由約克維奇（Novak Djokovic）出戰生涯首闖大滿貫4強賽的美國黑馬保羅（Tommy Paul），如最終由約克維奇勝出，他與西西帕斯的冠軍戰也將會成為世界球王之爭。

澳網

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