澳網／約克維奇父親與拿俄旗球迷合照 烏克蘭籲禁止觀賽

烏克蘭駐澳洲大使今天敦促澳洲網球公開賽主辦單位禁止塞爾維亞名將約克維奇(Novak Djokovic)的父親入場觀賽,因為有影片顯示他與揮舞著俄羅斯國旗的球迷合照。

烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科(VasylMyroshnychenko)告訴法新社:「他應該被取消入場資格。」

法新社報導,米羅什尼琴科呼籲約克維奇親自道歉,並就俄羅斯入侵烏克蘭的議題澄清立場。約克維奇準備在澳網4強賽迎戰美國對手保羅(TommyPaul)。

米羅什尼琴科說:「對諾瓦克(約克維奇的名字)來說,解決這個問題很重要。他應該為所發生的事情道歉,並譴責俄羅斯入侵烏克蘭。」

一個親俄的澳洲YouTube帳號在昨天發布的影片顯示,約克維奇的父親瑟強(Srdjan)與手持俄羅斯國旗的球迷合照留念,國旗上還印有俄國總統蒲亭(Vladimir Putin)的頭像。

This is…quite a mess for the #AusOpen, to say the least.



Srdjan Djokovic posing with the pro-Putin rally last night just outside Rod Laver Arena.



The levels of security breakdowns that allowed for this are staggering.



Story/video via @jamesgraysport:https://t.co/L4gtaKKNP6