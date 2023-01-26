球迷舉俄旗與喬科維奇父親合照 澳網重申禁旗令

昨天晚間一段影片顯示，塞爾維亞網球名將喬科維奇的父親與手舉俄羅斯國旗的球迷合照留念，澳網主辦單位今天提醒球員及隨行人員注意「不當旗幟」政策。

This is…quite a mess for the #AusOpen, to say the least.



Srdjan Djokovic posing with the pro-Putin rally last night just outside Rod Laver Arena.



The levels of security breakdowns that allowed for this are staggering.



Story/video via @jamesgraysport:https://t.co/L4gtaKKNP6 pic.twitter.com/qnOx3MGYqB — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 2023年1月26日

路透社報導，澳洲網球公開賽（Australian Open）比賽期間出現俄國國旗，引發烏克蘭大使批評，澳洲網球協會1月中對俄國與白俄羅斯的國旗頒布禁旗令。

喬科維奇（Novak Djokovic）昨天在八強賽對上俄羅斯籍選手盧布列夫（Andrey Rublev），賽後維多利亞州警方盤問4名帶有「不當旗幟與標誌」的球迷。

一段發布在社群媒體的影片顯示，一名支持者在舉辦澳網的拉佛球場（Rod Laver Arena）看台上，高舉一面印有俄國總統普亭頭像的俄國國旗。

昨晚另一段影片當中，喬科維奇的父親瑟強（Srdjan）與手舉俄國國旗的球迷合照留念。

澳洲網球協會今天發表聲明指出：「已向球員及他們所屬球隊簡要說明並提醒關於旗幟和標誌的賽事政策，以避免造成任何可能干擾。」

俄國和白俄羅斯選手去年被禁止參加溫布頓網球錦標賽（Wimbledon），但他們能以個人運動員身分參加今年澳網賽事，只不過在電視轉播時，他們所屬國家的國旗不會像其他選手一樣出現在姓名旁，抽籤表上也不會標註國籍。