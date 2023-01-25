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澳網／喬科維奇直落3挺進澳網4強 力拚第22個大滿貫冠軍

中央社／ 墨爾本25日綜合外電報導
網球名將喬科維奇今天上演一場大師級的比賽，以直落3盤擊敗俄羅斯好手盧布列夫（Andrey Rublev），晉級澳網男單4強賽事。 美聯社
網球名將喬科維奇今天上演一場大師級的比賽，以直落3盤擊敗俄羅斯好手盧布列夫（Andrey Rublev），晉級澳網男單4強賽事。 美聯社

網球名將喬科維奇今天上演一場大師級的比賽，以直落3盤擊敗俄羅斯好手盧布列夫（Andrey Rublev），晉級澳網男單4強賽事，更接近他的第22個大滿貫賽事冠軍。

法新社報導，塞爾維亞名將喬科維奇（NovakDjokovic）在拉佛球場（Rod Laver Arena）以6比1、6比2、6比4的比分輕鬆過關，在4強賽事將面對非種子的美國男網選手保羅（Tommy Paul）。

美國選手保羅是以7比6（8比6）、6比3、5比7、6比4擊敗同胞選手謝爾頓（Ben Shelton）。

喬科維奇打進澳網的第10次4強賽事後說：「老實說，我對自己的網球表現再滿意不過了。」目前只有瑞士網球天王費德瑞（Roger Federer）的15次和澳洲好手克勞福（Jack Crawford）的11次比他多。

35歲的喬科維奇在拉佛球場說：「我在底線打得很穩健，我真的很喜歡在這樣的環境和球場上打球。」

喬科維奇說：「我們有些比分非常接近，盧布列夫是偉大的對手、偉大的球員。我非常尊重他，他是網球巡迴賽事中最厲害的正手拍和最快速的球員之一。」

喬科維奇追求破紀錄的澳網第10冠並非一帆風順，本月在阿得雷德國際網賽（Adelaide International）奪冠過程中左膕旁肌拉傷一直困擾著他。

這也是喬科維奇第44次進入大滿貫賽的4強賽事，縮小他和費德瑞46次歷史紀錄的差距。

另一項驚人的紀錄是，他在澳網連續26場獲勝，追平美國傳奇球星阿格西（Andre Agassi）保持的澳網最長連勝紀錄。

澳網

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