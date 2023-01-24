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澳網／破發2次就夠 西西帕斯近5年第4度挺進四強

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
西西帕斯進軍男單四強。 美聯社
西西帕斯進軍男單四強。 美聯社

破發不用多，希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）2次關鍵破發，讓他以6：3、7：6（2）、6：4擊敗萊赫茨卡（Jiri Lehecka），強勢挺進澳洲網球公開賽男子單打四強，這是他連續三屆、近五年第四度打進澳網四強。

西西帕斯在2019年、2021年和2022年都打進到四強賽，今年延續「傳統」，在澳網依舊發揮出色，男單前三輪都是直落三晉級，只有在16強戰遇到義大利好手辛納（Jannik Sinner）頑抗，打滿5盤才分出勝負。

西西帕斯今天在男單八強戰對萊赫茨卡，首盤第2局打到40-40後互相拉鋸，好不容易才由西西帕斯破發成功，這局就打了8分半鐘，不過接下來7局沒有太多掙扎，雙方成功保發下，由西西帕斯拿下首盤。

第二盤雙方勢均力敵，前12局打完沒人破發，進入搶七模式，西西帕斯開局就連拿4分，萊赫茨卡雖然過程中也拿下2分，但仍擋不住西西帕斯以6：2拿下盤末點。

第三盤又是互相保發的節奏，前9局無人能越對手雷池一步，直到第10局，西西帕斯取得此盤第一個破發點，也是賽末點，結果6拍來回下，萊赫茨卡失誤掛網，讓西西帕斯開心高舉球拍慶祝晉級。

大會第三種子的西西帕斯晉級後，將對上第18種子、俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov），兩人過去5次交手，西西帕斯勝率百分百，四強另兩張門票則要等明天才會出爐。

澳網

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