澳網／美女姊姊冠軍爸爸加持沒用 柯達因傷退賽無緣男單4強

世界排名31，22歲的美國男網選手柯達(Sebastian Korda)，生涯首度打進澳網會內賽演出大驚奇的他，於今天以受傷棄賽，在澳網男單8強賽結束旅程，看著對手俄羅斯「雷神」卡倫哈查諾夫（Karen Khachanov）晉級4強，柯達想要追逐25年前1998年澳網男單奪冠父親(Petr Korda)腳步，只能明年再來了。

世界排名20，26歲卡倫哈查諾夫生涯首次闖進澳網4強，是他繼去年美網首度進軍大滿貫賽四強之後，再度達到這個高度，然而他今天在對決柯達時，在取得7：6(5)、6：3、3：0領先優勢之後，對手的棄賽讓他覺得歉意直說，「這不是我想要的贏球方式。」並說，「柯達之前比賽打敗了我的好友梅德維夫(Daniil Medvedev，世界第8)、還有上一場五盤大戰勝了胡爾卡奇(Hubert Hurkacz，世界第11)，大家為他的表現鼓掌。」

經歷上役3小時半的五盤大戰，柯達令人驚奇之旅在今天劃下句點，全場就看不斷治療手腕傷勢，痛苦全寫在臉上，第二盤結束前去廁所時，情況就顯得更不妙了，最終選擇退賽。

雖打不進四強，但柯達這一戰打出名號，身在運動世家的他，父親1998年代表捷克奪下澳網男單冠軍，戰績不在話下，兩位姊姊更是知名女子職業高爾夫選手，且都是美女，大姊(Jessica Korda)是曾雅妮球后時期的競爭對手之一，2011、2012年曾來台參加LPGA台灣賽，至於二姊(Nelly Korda)曾奪下2021年女子PGA錦標賽冠軍。這次二姊就特別勵弟弟說，「他是家中最好的運動員。」

柯達先前受訪表示，自認是家中最差勁的運動員，因為父親、母親在網球以及兩位姊姊在高球成就都比他來得高，但二姊說了，「老實說，他是我們家最棒的。他的手眼協調能力驚人，還可以用左手打高球及曲棍球。他很特別是獨一無二的，真的很有天賦。」

總之這位美女姊姊，相當期待弟弟未來表現。