澳網／美女姊姊冠軍爸爸加持沒用 柯達因傷退賽無緣男單4強

世界排名31,22歲的美國男網選手柯達(Sebastian Korda),生涯首度打進澳網會內賽演出大驚奇的他,於今天以受傷棄賽,在澳網男單8強賽結束旅程,看著對手俄羅斯「雷神」卡倫哈查諾夫(Karen Khachanov)晉級4強,柯達想要追逐25年前1998年澳網男單奪冠父親(Petr Korda)腳步,只能明年再來了。

世界排名20,26歲卡倫哈查諾夫生涯首次闖進澳網4強,是他繼去年美網首度進軍大滿貫賽四強之後,再度達到這個高度,然而他今天在對決柯達時,在取得7:6(5)、6:3、3:0領先優勢之後,對手的棄賽讓他覺得歉意直說,「這不是我想要的贏球方式。」並說,「柯達之前比賽打敗了我的好友梅德維夫(Daniil Medvedev,世界第8)、還有上一場五盤大戰勝了胡爾卡奇(Hubert Hurkacz,世界第11),大家為他的表現鼓掌。」

Sebastian Korda has been forced to retire due to injury.@karenkhachanov advances 7-6(5) 6-3 3-0 ret.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/AbiEHT4iKh