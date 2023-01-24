快訊

小三通來台陽性率首次「掛蛋」 擴大對象看「這單位」

為蘋果iPad Pro充電卻「燒毀CPU」 他疑用這大廠「原廠充電器」網驚掀戰

裴洛西抵台當日 空軍全台廿餘架次戰機升空攔截掩護

澳網／美女姊姊冠軍爸爸加持沒用 柯達因傷退賽無緣男單4強

聯合新聞網／ 綜合報導
美國選手柯達(左)受傷退賽，由卡倫哈查諾夫(右)進軍男單四強。 法新社
美國選手柯達(左)受傷退賽，由卡倫哈查諾夫(右)進軍男單四強。 法新社

世界排名31，22歲的美國男網選手柯達(Sebastian Korda)，生涯首度打進澳網會內賽演出大驚奇的他，於今天以受傷棄賽，在澳網男單8強賽結束旅程，看著對手俄羅斯「雷神」卡倫哈查諾夫（Karen Khachanov）晉級4強，柯達想要追逐25年前1998年澳網男單奪冠父親(Petr Korda)腳步，只能明年再來了。

世界排名20，26歲卡倫哈查諾夫生涯首次闖進澳網4強，是他繼去年美網首度進軍大滿貫賽四強之後，再度達到這個高度，然而他今天在對決柯達時，在取得7：6(5)、6：3、3：0領先優勢之後，對手的棄賽讓他覺得歉意直說，「這不是我想要的贏球方式。」並說，「柯達之前比賽打敗了我的好友梅德維夫(Daniil Medvedev，世界第8)、還有上一場五盤大戰勝了胡爾卡奇(Hubert Hurkacz，世界第11)，大家為他的表現鼓掌。」

經歷上役3小時半的五盤大戰，柯達令人驚奇之旅在今天劃下句點，全場就看不斷治療手腕傷勢，痛苦全寫在臉上，第二盤結束前去廁所時，情況就顯得更不妙了，最終選擇退賽。

雖打不進四強，但柯達這一戰打出名號，身在運動世家的他，父親1998年代表捷克奪下澳網男單冠軍，戰績不在話下，兩位姊姊更是知名女子職業高爾夫選手，且都是美女，大姊(Jessica Korda)是曾雅妮球后時期的競爭對手之一，2011、2012年曾來台參加LPGA台灣賽，至於二姊(Nelly Korda)曾奪下2021年女子PGA錦標賽冠軍。這次二姊就特別勵弟弟說，「他是家中最好的運動員。」

柯達先前受訪表示，自認是家中最差勁的運動員，因為父親、母親在網球以及兩位姊姊在高球成就都比他來得高，但二姊說了，「老實說，他是我們家最棒的。他的手眼協調能力驚人，還可以用左手打高球及曲棍球。他很特別是獨一無二的，真的很有天賦。」

總之這位美女姊姊，相當期待弟弟未來表現。

澳網

相關新聞

澳網／太殘酷！約克維奇把小野兔打成小白兔 輕鬆晉8強

約克維奇（Novak Djokovic）讓澳洲的希望變成絕望，今天在澳洲網球公開賽男單第4輪上演無情碾壓，面對地主選手德...

澳網／美女姊姊冠軍爸爸加持沒用 柯達因傷退賽無緣男單4強

世界排名31，22歲的美國男網選手柯達(Sebastian Korda)，生涯首度打進澳網會內賽演出大驚奇的他，於今天以受傷棄賽，在澳網男單8強賽結束旅程，看著對手俄羅斯「雷神」卡倫哈查諾夫（Kare

澳網／去年溫網冠軍芮芭奇娜直落二 取得首張4強女單門票

溫布頓女單冠軍得主、哈薩克好手芮芭奇娜今天以6比2、6比4直落二淘汰拉脫維亞對手奧斯塔彭科，生涯首度晉級澳洲網球公開賽女...

澳網／白俄莎芭蓮卡直落二拍落對手 生涯首度晉女單8強

白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天以7比5、6比2淘汰瑞士對手班西琪（Belinda Benci...

澳網／詹皓晴晉級女雙8強 下一戰挑戰平生涯最佳

詹皓晴在澳洲網球公開賽女雙籤表上持續挺進，與中國大陸女將楊釗煊搭檔出擊，今天在第3輪以直落二擊退烏克蘭、比利時對手，收下...

澳網／約克維奇又惹議？神秘紙條遭疑遊走灰色地帶

約克維奇（Novak Djokovic）在今年澳洲網球公開賽風波不斷，今天出戰男單第4輪賽事前夕，一支爭議影片瘋傳，外界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。