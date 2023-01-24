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澳網／去年溫網冠軍芮芭奇娜直落二 取得首張4強女單門票

中央社／ 墨爾本24日綜合外電報導
Australian Open Tennis Elena Rybakina of Kazakhstan waves after defeating Jelena Ostapenko of Latvia in their quarterfinal match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Tuesday, Jan. 24, 2023.(AP Photo/Dita Alangkara) 美聯社
Australian Open Tennis Elena Rybakina of Kazakhstan waves after defeating Jelena Ostapenko of Latvia in their quarterfinal match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Tuesday, Jan. 24, 2023.(AP Photo/Dita Alangkara) 美聯社

去年溫布頓女單冠軍得主、哈薩克好手芮芭奇娜今天以6比2、6比4直落二淘汰拉脫維亞對手奧斯塔彭科，生涯首度晉級澳洲網球公開賽女單4強，也是第一位取得女單4強門票的球員。

芮芭奇娜（Elena Rybakina）是本屆澳網女單第22種子，她今天面對第17種子、前法國網球公開賽女單冠軍奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）時毫不手軟，花費1小時19分鐘取得晉級，接下來將遭遇另一場8強賽美國好手皮古拉（Jessica Pegula）或白俄羅斯名將雅薩蘭卡（Victoria Azarenka）之間的勝方。

芮芭奇娜今天賽後表示，「首度闖進4強真的太開心了」，還說澳網有著「超棒的氣氛」。

芮芭奇娜22日在女單第4輪賽事撂倒頭號種子、波蘭強敵斯威雅蒂（Iga Swiatek）之後，霸氣宣告她「可以打敗任何對手」。

俄羅斯出生的芮芭奇娜今天第2盤在自己發球局準備邁向勝利時，兩個賽末點都被對方化解，最後靠她今天第11記愛司球終於順利勝出。

她說：「我當然很緊張，尤其是最後一局，但沒有賽前緊張。」她說：「我很開心能控制好自己情緒、拿出最好表現。」

澳網

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