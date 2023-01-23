澳網／不敵克羅埃西亞選手 年僅17歲捷克女將夢幻之旅告終
克羅埃西亞選手薇琪克今天在澳洲網球公開賽女單第4輪賽事，以6比2、1比6、6比3拍落17歲捷克小將弗魯維爾托娃，終結她的澳網夢幻之旅。
克羅埃西亞非種子球員薇琪克（Donna Vekic）將迎戰女單第5種子白俄羅斯好手莎芭蓮卡（ArynaSabalenka），爭奪在墨爾本球場（Melbourne Park）舉行的4強賽門票。
法新社報導，弗魯維爾托娃（Linda Fruhvirtova）是闖進女單16強的最年輕選手，對她而言，這輪賽事可說是個全然陌生的領域。
弗魯維爾托娃在大滿貫賽首秀闖進2022年美網第2輪賽事，在澳網的表現更證明她前途無量，然而最終仍不敵世界排名第64的薇琪克。
薇琪克在墨爾本瑪格麗特球場（Margaret CourtArena）與弗魯維爾托娃鏖戰2小時7分鐘後，首度晉級澳網8強。
26歲的薇琪克說：「老實說，我對自己第2盤表現真的沒有太多把握，但我必須繼續奮鬥，抱持希望並堅信自己能贏得勝利。」
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