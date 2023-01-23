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澳網／詹皓晴晉級女雙8強 下一戰挑戰平生涯最佳

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
詹皓晴(左)與搭檔楊釗煊。詹皓晴提供
詹皓晴(左)與搭檔楊釗煊。詹皓晴提供

詹皓晴在澳洲網球公開賽女雙籤表上持續挺進，與中國大陸女將楊釗煊搭檔出擊，今天在第3輪以直落二擊退烏克蘭、比利時對手，收下8強門票。

兩岸組合掛名第11種子，此役面對烏克蘭卡利尼娜（Anhelina Kalinina）／比利時范烏伊特凡克（Alison Van Uytvanck），開賽雙方第1個發球局都沒能保住，詹皓晴／楊釗煊是先穩下來的一方，把握第4局破發的優勢，以6：3先下一城。

第二盤雙方一路互保發球局，詹皓晴／楊釗煊在盤末破發取得6：5領先，接著在詹皓晴的發球局取得2個賽末點，在對手正拍失誤後終結比賽，歷時1小時40分鐘取得晉級門票。

詹皓晴生涯第4度挺進澳網女雙8強，過去最佳成績為2020年4強，而前3次晉級8強的搭檔都是姊姊詹詠然，這回是她首度與詹詠然以外的搭檔晉身澳網女雙8強行列。

詹皓晴下一戰將挑戰追平生涯在澳網女雙的最佳成績，對手是來自美國的第2種子佩古拉（Jessica Pegula）與高芙（Coco Gauff），兩位「美」女不論單、雙打世界排名都在前7。

澳網

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