澳網／美國22歲柯達延續驚奇 生涯首闖大滿貫男單8強

美國22歲小將柯達（Sebastian Korda）以3比6、6比3、6比2、1比6、7比6（10比7）拍倒波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），生涯首度打進大滿貫8強。

第3輪擊敗澳網男單前兩屆亞軍俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）的柯達，今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）對戰打進2021年溫布頓網球錦標賽4強的胡爾卡奇時，開賽後遭遇逆流，第29種子的他趕緊重整旗鼓，拿下接下來兩盤。

第4盤勝出的第10種子胡爾卡奇，第5盤打到5比5時獲得兩個破發點，但是柯達沉著應戰，將比賽逼入搶十。

決勝局柯達一度取得7比3領先，雖然被胡爾卡奇追到7比7，他沒有自亂陣腳，最後更以一記反手拍致勝球勝出，結束這場打了快3個半小時的比賽。