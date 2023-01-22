澳網／爆冷擊落第6種子阿里辛 捷克非種子小將晉男單8強

來自捷克的非種子球員萊赫茨卡今天以4比6、 6比3、7比6（7比2）、7比6（7比3）拍倒第6種子加拿大的奧格-阿里辛，挺進澳洲網球公開賽男單8強。

路透社報導，22歲的奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）開賽第3局即破發，35分鐘就拿下首盤，沒想到非種子球員萊赫茨卡（Jiri Lehecka）後發先至主宰場上局面。

拿下第2盤後，第3盤萊赫茨卡以精湛的網前截擊保住發球局，將戰線逼入搶七，接著再靠去年打進澳網男單8強的奧格-阿里辛失誤，再下一城。

眼看自己有望生涯首度挺進大滿貫賽8強和第一次擊敗世界職業網球協會（ATP）排名前十名選手，21歲的萊赫茨卡加足馬力，第4盤再度戰到搶七，最後更以一記高水準的穿越球，7比3拿下末局。