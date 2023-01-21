澳網／亦敵亦友「好蕉情」 羅布雷夫晉級感謝對手分享香蕉
俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）今天在澳網擊敗英國選手伊凡斯，晉級男單16強。兩人亦敵亦友，伊凡斯（Dan Evans）在比賽中的休息時間丟給羅布雷夫一根香蕉補充能量，賽後羅布雷夫向對手表達感謝。
法新社報導，第5種子羅布雷夫今天在墨爾本瑪格麗特球場（Margaret Court Arena）以6比4、6比2、6比3直落三打敗伊凡斯，生涯第3度晉級澳洲公開賽16強。
他將在16強賽對決丹麥新秀魯內（Holger Rune），爭奪8強席次。第9種子魯內稍早對上非種子法國選手洪柏特（Ugo Humbert）時不慎跌倒，但仍以6比4、6比2、7比6（7比5）勝出。
羅布雷夫與伊凡斯既是對手又是朋友，在比賽中換場休息時，羅布雷夫一度精疲力竭，此時伊凡斯丟給了他一根香蕉。
羅布雷夫賽後表示：「我沒要他給我，我是請球僮，但丹尼（伊凡斯）之前先要了香蕉，他拿了兩根，因此他說『拿去』，而我接住了。」
他戲稱：「他肯定助我補充一些能量。我確實有了額外能量，因為我吃了香蕉。」
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