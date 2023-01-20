澳網／波蘭球后斯威雅蒂直落二克敵 晉級女單16強

波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在澳洲網球公開賽女單第3輪傳捷，直落二擊敗西班牙女將布克薩（CristinaBucsa），晉級澳網16強。

法新社報導，斯威雅蒂是本屆澳網奪冠熱門，已是3座大滿貫女單冠軍得主，但仍在尋求澳網首冠。她今天對上從會外賽打進來的布克薩，以6比0、6比1輕取對手。

斯威雅蒂表示，她幾年前打進澳網第4輪時就已極其疲憊，但現在覺得狀況良好，希望這次能維持穩健表現，且能繼續晉級。

斯威雅蒂下場將對上哈薩克女將芮芭奇娜（ElenaRybakina），她稍早才以6比2、5比7、6比2力克美國女將柯林斯（Danielle Collins）。芮芭奇娜是去年溫布頓錦標賽女單冠軍，柯林斯則是去年澳網亞軍。

另一方面，澳網女單第3種子美國選手皮古拉（Jessica Pegula）今天則以6比0、6比2，打敗烏克蘭網球好手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）。自信的皮古拉表示，她可以擊敗任何人。

美國18歲女網小將高夫（Coco Gauff）今天則以6比3、6比2，擊退同胞培拉（Bernarda Pera）晉級澳網16強，將尋求成為1997年以來最年輕澳網冠軍。

在澳網男單方面，第3種子希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天以6比2、7比6（7比5）、6比3，擊敗荷蘭對手葛利克史普（Tallon Griekspoor）挺進16強。