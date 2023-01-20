快訊

財神爺開工啦！大樂透2億頭獎1人獨得 獎落這縣市

大地震前兆？日本海域驚現大量深海生物浮屍 專家說話了

過年去哪玩？ 2023走春攻略 景點、活動報你知

澳網／波蘭球后斯威雅蒂直落二克敵 晉級女單16強

中央社／ 墨爾本20日綜合外電報導
斯威雅蒂。 美聯社
斯威雅蒂。 美聯社

波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在澳洲網球公開賽女單第3輪傳捷，直落二擊敗西班牙女將布克薩（CristinaBucsa），晉級澳網16強。

法新社報導，斯威雅蒂是本屆澳網奪冠熱門，已是3座大滿貫女單冠軍得主，但仍在尋求澳網首冠。她今天對上從會外賽打進來的布克薩，以6比0、6比1輕取對手。

斯威雅蒂表示，她幾年前打進澳網第4輪時就已極其疲憊，但現在覺得狀況良好，希望這次能維持穩健表現，且能繼續晉級。

斯威雅蒂下場將對上哈薩克女將芮芭奇娜（ElenaRybakina），她稍早才以6比2、5比7、6比2力克美國女將柯林斯（Danielle Collins）。芮芭奇娜是去年溫布頓錦標賽女單冠軍，柯林斯則是去年澳網亞軍。

另一方面，澳網女單第3種子美國選手皮古拉（Jessica Pegula）今天則以6比0、6比2，打敗烏克蘭網球好手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）。自信的皮古拉表示，她可以擊敗任何人。

美國18歲女網小將高夫（Coco Gauff）今天則以6比3、6比2，擊退同胞培拉（Bernarda Pera）晉級澳網16強，將尋求成為1997年以來最年輕澳網冠軍。

在澳網男單方面，第3種子希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天以6比2、7比6（7比5）、6比3，擊敗荷蘭對手葛利克史普（Tallon Griekspoor）挺進16強。

澳網

延伸閱讀

澳網／混雙開打 詹皓晴首輪鏖戰3盤惜敗

澳網／墨瑞不滿打到凌晨4時 澳網主席堅稱尚無須改賽程

澳網／西岡良仁快斬蠻牛殺手 進16強日本男子第三人

NBA／太陽新老闆首度現場觀賽 同意出首輪籤補強陣容

相關新聞

澳網／打到凌晨4點不能上廁所 墨瑞發火：太不尊重

35歲的墨瑞（Andy Murray）在澳洲網球公開賽上演5小時45分鐘的馬拉松大賽，比賽打到凌晨4點才分出勝負，然而他...

澳網／波蘭球后斯威雅蒂直落二克敵 晉級女單16強

波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在澳洲網球公開賽女單第3輪傳捷，直落二擊敗西班牙女將布克薩（Cris...

澳網／混雙開打 詹皓晴首輪鏖戰3盤惜敗

台灣網球好手詹皓晴今天在澳網混雙出賽，她與搭檔維納斯（Michael Venus）雖在第二盤拚到「搶7」扳平，然而決勝盤...

澳網／墨瑞不滿打到凌晨4時 澳網主席堅稱尚無須改賽程

英國名將墨瑞在澳洲網球公開賽與地主選手科基納基斯從昨晚打到今天凌晨4時5分，歷時近6小時才分出勝負，大會因此挨批安排不當...

澳網／西岡良仁快斬蠻牛殺手 進16強日本男子第三人

日本網球好手西岡良仁快斬美國選手麥唐納（Mackenzie McDonald），今天在澳網公開賽只花了2小時25分，就以...

澳網／近6小時激戰創賽事次高 墨瑞登「丟2追3」逆轉王

35歲的墨瑞（Andy Murray）在澳洲網球公開賽上演「丟2追3」的大逆轉戲碼，打出一場5小時45分鐘的馬拉松大賽不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。