澳網／好手紛紛提早落敗 約克維奇第10冠希望濃

中央社／ 墨爾本19日綜合外電報導
塞爾維亞名將約克維奇。 歐新社
塞爾維亞名將約克維奇。 歐新社

塞爾維亞網球巨星約克維奇今天帶傷應戰，晉級澳洲公開賽第3輪。在大會頭兩號種子等好手紛紛提前出局後，約克維奇抱走澳網第10座男單金盃的希望愈加濃厚。

約克維奇（Novak Djokovic）第2輪面對法國籍資格賽晉級選手夸克特（Enzo Couacaud），終場以6比1、6比7（5比7）、6比2、6比0獲勝，挺進男單第3輪。

在若干種子已提前出局的情況下，約克維奇今天的戰績為他爭取個人第22次大滿貫賽封王壯大了聲勢。

大會頭號和2號種子納達爾（Rafael Nadal）、路德（Casper Ruud）昨天與今天相繼爆冷落敗，其他如佛里茲（Taylor Fritz）、茲韋列夫（Alexander Zverev）和史瓦茲曼（Diego Schwartzman）等種子球員也都已提早打包回家。

至於西班牙男網新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）則因傷缺賽，也為喬帥本屆封王創造了絕佳機會。即使在開打之初，喬帥就已備受看好將捧走個人第10座澳網金盃。

35歲的喬帥今天比賽一度請求傷停，然後左腿包著層層紗布繼續迎戰世界排名第191的對手夸克特。現場一些觀眾的吵鬧對他形成了困擾，他要求大會將一名酒醉的球迷驅逐出場。

接著喬帥恢復了鎮定和良好狀態，力克對手獲勝，下一輪將出戰保加利亞籍27種子狄米特羅夫（GrigorDimitrov）。

澳網 約克維奇 納達爾

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