快訊

獨／鄭文燦接副閣揆？ 民進黨高層曝「這天」定案機率不小

大陸人口負成長 克魯曼點破2問題：雙重挑戰比日本慘

余天女兒余筱萍與人爆行車糾紛 遭當街噴灑辣椒水

澳網／第8種子被排名113外卡擊敗 弗里茲次輪爆冷出局

中央社／ 墨爾本19日綜合外電報導
美國選手弗里茲爆冷出局。 美聯社
美國選手弗里茲爆冷出局。 美聯社

澳洲網球公開賽第8種子弗里茲今天成了最新出局的頂級選手，在第2輪以7比6（7比4）、6比7（2比7）、4比6、7比6（8比6）、2比6遭澳洲外卡巴比倫淘汰。

法新社報導，美國小將弗里茲（Taylor Fritz）2022年戰績呈現突破，先後在印地安泉大師賽（IndianWells Masters）、日本公開賽和伊斯特本（Eastbourne）國際網賽封王，今天卻在觀眾一面倒向對手的凱恩球場（John Cain Arena）歷經5盤鏖戰敗北。

今年第一項大滿貫賽澳洲網賽的前10種子在進入第3輪前，已有3人出局，包括紅土天王納達爾（RafaelNadal）和挪威好手魯德（Casper Ruud）。

澳洲的希望巴比倫（Alexei Popyrin）追平了自己的最佳大滿貫賽戰績，並在滿場觀眾高喊他名字助威下流出淚來。他說：「這是一場我根本不想醒來的美夢。」

他說：「我在賽季前全力以赴，儘量努力…我將繼續努力，我喜愛這種感覺，希望能再享有這種感覺。」

弗里茲不久前協助美國隊拿下聯合盃（UnitedCup）冠軍，原本是乘勝進軍澳洲公開賽，不意敗在全球排名低到113的巴比倫拍下。

澳網

延伸閱讀

法國游說無效 澳洲改用美製黑鷹

澳網／約克維奇重返賽場感受球迷溫暖 坦言仍受腿傷影響

澳網／約克維奇重返澳洲獲球迷歡呼 直落三輕鬆晉2輪

最狠毒復仇！性感網美曬「正面全空照」 一絲不掛氣死前男友

相關新聞

澳網／第8種子被排名113外卡擊敗 弗里茲次輪爆冷出局

澳洲網球公開賽第8種子弗里茲今天成了最新出局的頂級選手，在第2輪以7比6（7比4）、6比7（2比7）、4比6、7比6（8...

納達爾／納達爾出局 傷勢需休兵6至8週

世界男單排名第2的36歲西班牙名將納達爾昨天在澳洲網球公開賽第2輪敗給美國選手麥唐納而爆冷淘汰。受臀傷所苦的納達爾今天表...

澳網／詹詠然輕鬆過頭關 男單第二種子魯德也爆冷落馬

我國網球女雙好手詹詠然與智利搭檔瓜拉琪（Alexa Guarachi），今天在澳網女雙首輪遭遇義大利組合布隆澤蒂（Luc...

澳網／詹皓晴、楊釗煊闖過首輪 名將史托瑟告別女雙

我國女雙好手詹皓晴今天與中國大陸搭擋楊釗煊，在澳網女雙首輪賽事遭遇地主名將史托瑟（Samantha Stosur）與法國...

澳網／納達爾爆冷出局 2連霸夢碎

尋求衛冕的西班牙「蠻牛」納達爾，昨天在澳網男單第2輪遭遇美國華裔好手麥唐納，第2盤一度因臀部不適申請傷停，最終以4：6、...

澳網／納達爾臀傷攪局提前出局 坦言「心理大受打擊」

西班牙男網名將納達爾今天在澳洲網球公開賽第2輪敗給美國選手麥唐納爆冷出局，寫下自身2016年以來最差大滿貫賽表現。他顯然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。