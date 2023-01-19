澳網／第8種子被排名113外卡擊敗 弗里茲次輪爆冷出局
澳洲網球公開賽第8種子弗里茲今天成了最新出局的頂級選手，在第2輪以7比6（7比4）、6比7（2比7）、4比6、7比6（8比6）、2比6遭澳洲外卡巴比倫淘汰。
法新社報導，美國小將弗里茲（Taylor Fritz）2022年戰績呈現突破，先後在印地安泉大師賽（IndianWells Masters）、日本公開賽和伊斯特本（Eastbourne）國際網賽封王，今天卻在觀眾一面倒向對手的凱恩球場（John Cain Arena）歷經5盤鏖戰敗北。
今年第一項大滿貫賽澳洲網賽的前10種子在進入第3輪前，已有3人出局，包括紅土天王納達爾（RafaelNadal）和挪威好手魯德（Casper Ruud）。
澳洲的希望巴比倫（Alexei Popyrin）追平了自己的最佳大滿貫賽戰績，並在滿場觀眾高喊他名字助威下流出淚來。他說：「這是一場我根本不想醒來的美夢。」
他說：「我在賽季前全力以赴，儘量努力…我將繼續努力，我喜愛這種感覺，希望能再享有這種感覺。」
弗里茲不久前協助美國隊拿下聯合盃（UnitedCup）冠軍，原本是乘勝進軍澳洲公開賽，不意敗在全球排名低到113的巴比倫拍下。
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