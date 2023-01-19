納達爾／納達爾出局 傷勢需休兵6至8週

世界男單排名第2的36歲西班牙名將納達爾昨天在澳洲網球公開賽第2輪敗給美國選手麥唐納而爆冷淘汰。受臀傷所苦的納達爾今天表示，他會缺賽最長8週時間以休養傷勢。

名列大會頭號種子的納達爾（Rafa Nadal）昨天以4比6、4比6、5比7敗給世界男單排名第65的麥唐納（Mackenzie McDonald）而提前出局，無緣衛冕冠軍，賽後他坦言「心理大受打擊」。

法新社報導，納達爾在推特發文表示，檢查結果顯示他有中等程度的肌肉拉傷。

他說道，「昨天比賽落敗後，我進行了體檢」，結果顯示「左腿的髂腰肌有2級損傷」。

坐擁22座大滿貫賽男單冠軍頭銜的納達爾指出，傷勢「通常恢復時間為6至8週」，他目前正在休養，並進行消炎物理治療。

納達爾的休養時程，讓他是否能參加3月印地安泉大師賽（ATP 1000 Indian Wells）和邁阿密公開賽（Miami Open）增添變數，若是缺賽恐使他的世界排名下滑。

納達爾比較可能在4月中旬的紅土球場賽季復出，並於5月法國網球公開賽尋求個人的第15座法網冠軍頭銜。