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澳網／納達爾爆冷出局 2連霸夢碎

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
納達爾在澳網第2輪爆冷出局，露出失望的表情。（路透）
納達爾在澳網第2輪爆冷出局，露出失望的表情。（路透）

尋求衛冕的西班牙「蠻牛」納達爾，昨天在澳網男單第2輪遭遇美國華裔好手麥唐納，第2盤一度因臀部不適申請傷停，最終以4：6、4：6、5：7落敗，挑戰2連霸夢碎。

納達爾在澳網開打前7戰輸了6場，雖非最佳狀態前往澳洲，仍在首輪擊敗英國新星德萊普，昨天面對2020年法網手下敗將麥唐納卻陷入苦戰。

在前兩盤賽事中，麥唐納都率先打破納達爾發球局取得領先，反觀納達爾在第2盤第8局一次回擊球後身體不適，申請醫療暫停回到休息室治療，儘管隨後選擇續戰，最終仍在3盤打完後爆冷出局。

納達爾透露，其實賽前就已經感覺到臀部不適，「這樣的狀況已經有幾天了，但不如這場比賽嚴重，還不清楚確切狀況，無法確定肌肉還是關節出問題。」

對於在傷勢變嚴重後並未選擇退賽，納達爾也作出解釋，「不想以退賽離開球場，即使輸了也無話可說，恭喜對手獲勝，這是必須盡其所能戰鬥到最後一刻的運動，我的生涯都遵循這點。」

儘管在法網被納達爾打得毫無招架之力，麥唐納直言在硬地賽對決，讓他有自信能夠擊敗對手，「上次在紅土交手，他給我迎頭痛擊，在紅土球場很難突破他；很開心能在硬地球場與他交手，更開心贏得勝利。」

麥唐納直言，能夠與納達爾這樣的偉大選手交手，確實讓他收穫良多。

澳網

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