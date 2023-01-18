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澳網／納達爾臀傷攪局提前出局 坦言「心理大受打擊」

中央社／ 墨爾本18日綜合外電報導
納達爾第二盤時突然蹲在球場上，神情痛苦。 歐新社
納達爾第二盤時突然蹲在球場上，神情痛苦。 歐新社

西班牙男網名將納達爾今天在澳洲網球公開賽第2輪敗給美國選手麥唐納爆冷出局，寫下自身2016年以來最差大滿貫賽表現。他顯然受臀傷所苦，賽後坦言「心理大受打擊」。

路透社報導，名列頭號種子的納達爾（Rafa Nadal）今天以4比6、4比6、5比7敗給世界排名第56的麥唐納（Mackenzie McDonald）提前出局，無緣衛冕冠軍，使得本屆澳洲網球公開賽（Australian Open）男單籤表大洗牌，並讓男網大滿貫賽冠軍次數之爭可能有新發展。

拿過9屆澳網男單冠軍的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），若今年再在墨爾本球場（Melbourne Park）摘下第10冠，就能追平納達爾手握22個大滿貫賽男單冠軍頭銜的歷史紀錄。

36歲的納達爾今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）先丟一盤，第2盤尾聲他為了接一記反拍球奔跑時，左臀似乎出現拉傷。接受防護員查看後，納達爾在3比5落後情況下要求傷停。

回到場上後，納達爾受到現場觀眾熱烈歡迎；他接著保住發球局，又贏得滿場掌聲。但他的愁容說明身體狀態，在下一局放棄救一記吊小球後，他對著憂心忡忡的團隊搖頭。

之後整場比賽，納達爾的行動顯然施展不開，尤其在反拍部分。但他在第3盤仍將比分緊追到5比5，無奈此時遭到麥唐納破發拉開比數。

納達爾賽後坦言自己有臀傷歷史，但他不確定這次是臀部的肌肉或關節出問題，只知道問題已存在「幾天」。

法新社報導，對於自己的傷勢，納達爾表示：「有時感到沮喪，有時難以接受，有時感到非常厭倦。」

對於今天遭到淘汰，納達爾說：「這是個艱難的時刻。這是艱難的一天。你得接受並繼續前進。」

「（我）不能說自己現在心理沒有大受打擊，因為這會是說謊。...但我們再看看，希望（傷勢）不是太糟糕。」

澳網

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