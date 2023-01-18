澳網／納達爾又在墨爾本受傷落敗！ 愛妻難過拭淚畫面曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
納達爾第二盤受傷後硬撐仍落敗。 路透
納達爾第二盤受傷後硬撐仍落敗。 路透

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）稍早在澳網男單64強陷入苦戰，並遭遇傷勢，導致最終爆冷輸球。現場觀賽的納達爾愛妻佩蕾洛（Mery Perello），也被鏡頭捕捉到難過落淚的畫面。

納達爾本屆以頭號種子出戰，沒想到在64強面對美國好手麥唐納（Mackenzie McDonald）就陷入苦戰，在次輪3：4落後時，納達爾突然蹲在球場上、神情痛苦，去年剛生完小孩的愛妻佩蕾洛在場邊加油，甚至當眾流下眼淚。

納達爾場上受傷，愛妻佩蕾洛難掩難過情緒。 歐新社
納達爾場上受傷，愛妻佩蕾洛難掩難過情緒。 歐新社

這是納達爾升格人父後第一個大滿貫賽事，他日前受訪透露，「擔心在澳洲比賽時會想念兒子，因此妻子特地帶著小孩飛到墨爾本一起生活。」沒想到佩蕾洛今日現身球場包廂觀賽，卻看到丈夫受傷的一幕，還不禁用手抹去眼淚。

根據外媒報導，納達爾生涯在澳網傷勢頻傳，2011年8強膝傷、2012年8強腿筋拉傷、2013年因胃病退賽，2014年決賽受傷不敵瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）、2018年4強因臀部傷勢不敵克羅埃西亞好手希利奇（Marin Cilic）。

納達爾生涯22座男單大滿貫冠軍，只有2009、2022年在澳網順利封王。

納達爾突然蹲在球場上，神情痛苦。 歐新社
納達爾突然蹲在球場上，神情痛苦。 歐新社

澳網 納達爾

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