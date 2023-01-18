澳網／曾俊欣跨夜五盤大戰遺憾落敗 地主好手讚：很棒的球員

我國網球好手曾俊欣昨日在2023年澳網首輪激戰五盤，不敵地主好手巴比倫（Alexei Popyrin），巴比倫賽後受訪時除了檢討自己的失誤，也大讚曾俊欣是「很棒的球員」。

本場比賽打得相當膠著，共進行4小時26分鐘。曾俊欣第一盤先以6：4拿下，第二盤至第四盤皆打進搶七大戰，巴比倫拿下第二、四盤；曾俊欣則拿下第三盤。可惜曾俊欣最終在決勝盤以1：6敗下陣來。

本場比賽受天氣影響，開打時間延遲，直到當地凌晨2點02分才結束。巴比倫賽後時激動落淚，並感謝現場球迷，「沒有你們我做不到，我通常在凌晨2點時已入睡4小時，我從沒打過這麼晚結束的比賽。」

曾俊欣全場共打出32記致勝球、31次非受迫性失誤；巴比倫打出89記致勝球、79次非受迫性失誤。對此巴比倫坦言失誤過多，也盛讚曾俊欣的表現，「我們從14、15歲就一起訓練了，看著他逐漸打上來，我知道他在底線的實力，他是很棒的球員。」

「我從未在底線對抽贏過他，所以我知道那不會是我獲勝的方式，我依照自己的打法，靠發球及更大膽的進攻取勝。」巴比倫補充說道。