澳網／髖關節開過刀仍飛撲救球？墨瑞自嘲有「鐵屁股」

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）昨日歷經5盤馬拉松大戰，爆冷擊敗義大利第13種子貝雷帝尼（Matteo Berrettini）。他賽後受訪時以招牌幽默感表示，「用鐵屁股飛撲救球，可能是個壞主意。」

墨瑞會如此說道的原因是他近年飽受髖關節傷勢影響（會導致臀部附近疼痛），也動了多次手術。英國退役名將韓曼（Tim Henman）賽後也提問，「一位髖關節動過刀的老將，是否該在硬地球場奮不顧身救球？」

對此墨瑞幽默回應道，「這可能是壞主意，要到晚上或明天才能知道這樣做是否正確。換上『金屬臀部』後，重摔在地可能會後悔，但剛才感覺還好，讓我們拭目以待吧。」

本場比賽可說是墨瑞近年在大滿貫賽事的代表作，不僅讓球迷感到驚喜，墨瑞也對自己的表現感到滿意，「我非常高興，為自己感到驕傲。過去幾個月我和團隊很努力，今天一切的付出都有了回報。」