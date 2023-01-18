澳網／約克維奇重返賽場感受球迷溫暖 坦言仍受腿傷影響

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在澳網曾9度封王，去年因未打疫苗無法入境澳洲，如今終於重返澳網，他受訪時表示感受到澳洲球迷的溫暖，也提到目前仍受腿傷影響。

現年35歲的約克維奇，今日以以6：3、6：4、6：0直落三輕取西班牙選手巴埃納（Roberto Carballes Baena）。他受訪時感謝球迷，「我感受到大家的歡迎，澳洲的塞爾維亞社群非常龐大，他們太棒了，我感受到很多支持和愛，這是大滿貫賽最棒的起點。」

本次賽事最大的焦點是約克維奇將挑戰賽史第10座冠軍，對此他表示，「我會以此作為努力的動力，設立目標能成為指路明燈，但也要完成每日設定的目標，才能在比賽當下展現最佳表現。我曾在準備創下歷史時比賽，最終卻失敗了，所以我現在知道如何應對，看我能走多遠吧。」

根據先前報導，約克維奇本月稍早在阿得雷德（Adelaide）網賽肌腱受傷，他受訪時也直言仍受該傷勢影響，「雖然狀況不理想，但隨著比賽進行，感覺漸入佳境、動作更加流暢。這是很好的考驗，尤其是這幾天訓練量不多。」