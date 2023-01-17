澳網／5盤大戰殘念遭逆轉 曾俊欣大滿貫首勝再等等

我國男單代表許育修和「夜市球王」曾俊欣今天先後登上澳網大球場，首度打進大滿貫會內賽的許育修不敵地主德米納爾（Alex de Minaur），曾俊欣在生涯第5度的大滿貫旅程和地主巴比倫（Alexei Popyrin）大戰5盤，可惜在盤數2：1領先下遭逆轉，大滿貫會內首勝還要再等等。

目前世界排名115的曾俊欣，去年4場大滿貫都「一輪遊」，今年再度挑戰勝場，面對世界排名113的巴比倫整場打得拉鋸，首盤曾俊欣在第10局的唯一破發讓他以6：4先下一城。

第二盤曾俊欣5：4領先時逼出對手4個破發點，同樣是曾俊欣的「盤末點」，但40：0的絕對領先沒能把握，讓巴比倫保發後將戰局逼到「搶7」，進而以7：5扳平盤數。

第三盤換巴比倫先出現「盤末點」，曾俊欣瓦解危機後，兩人再度戰到「搶7」，這次由曾俊欣5：5時連拿關鍵2分，以7：6（7：5）取得盤數「聽牌」優勢。

第四盤雙方同樣保住所有發球局，連3盤打進「搶7」，巴比倫以7：4扳平盤數後，決勝盤更率先破發、拉開3：0領先，最終以6：1逆轉奪勝，成4小時26分鐘勝家。

許育修今天面對世界排名24的地主德米納爾，前兩盤都遭兩度破發，第三盤他雖曾逼出德米納爾「破發點」但沒能把握，最終以2：6、2：6、3：6止步首輪。