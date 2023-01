澳網／這一幕就是打進會內賽價值！許育修被澳洲球迷要簽名

這一幕就是打進大滿貫賽的價值!可以想見,地主球迷一定是全力支持自家澳洲選手,但賽後仍有不少人圍著許育修要簽名。

世界排名209的台灣男子網球選手許育修,今天在澳網嚐到大滿貫賽會內賽初體驗,雖最終以2:6、2:6、3:6敗給澳洲地主選手第22種子德米納爾(Alex de Minaur),但賽後澳洲球迷仍不吝嗇他們的熱情,由網友上傳電視畫面的一幕,還是不少球迷找許育修簽名,生涯首度遭遇這樣的場面,勢必讓他印象深刻;此外,首輪男單獎金為10萬6250澳幣(約223.8萬台幣),是他生涯比賽所領到最豐厚的一筆獎金。

23歲的許育修今年在澳網奮戰不懈,從會外賽打起連闖三關,取得會內賽資格,這一路來,他感謝所有人給他的協助。由於會內賽首輪是對抗地主種子選手,大會安排在墨爾本公園容量第二大的凱恩(John Cain)球場,許育修即使直落三落敗,但每一盤都至少能搶下兩個局數,顯示他全力以赴,因此贏得地主球迷的尊重,賽後不少澳洲球迷找他簽名,許育修也回應粉絲的要求。

當地澳洲媒體報導這場比賽,焦點雖均鎖定在這位24歲地主球員上,但「雪梨晨鋒報」也描寫一段,「有鑑於他們的排名差距接近200,他(德米納爾)的優勢並不令人意外,但他的台灣對手(許育修)藉由通過會外賽獲勝後也變得更加頑強。」同時也報導指出,「球賽進入第三盤,是一場更激烈的比賽。」這表示許育修的表現,並未因排名的差距而失去鬥志。

期待這場比賽體驗過後,許育修能夠更加成長,提升自己的戰力及排名,繼續朝著進軍下一場大滿貫會內賽而努力。

young player, Yu Hsiou Hsu, Hsu Yu-hsiou, from Taiwan signing autographs for kids after match vs De Minaur! great tournament Yu Hsu! keep going! #YuHsu #YuHsiouHsu #HsuYuHsiou #AusOpen #Taiwan pic.twitter.com/IUrj4vTPDO