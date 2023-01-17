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澳網／這一幕就是打進會內賽價值！許育修被澳洲球迷要簽名

聯合新聞網／ 綜合報導
許育修雖輸球，賽後仍有大批球迷索要簽名。 擷圖自推特
許育修雖輸球，賽後仍有大批球迷索要簽名。 擷圖自推特

這一幕就是打進大滿貫賽的價值！可以想見，地主球迷一定是全力支持自家澳洲選手，但賽後仍有不少人圍著許育修要簽名。

世界排名209的台灣男子網球選手許育修，今天在澳網嚐到大滿貫賽會內賽初體驗，雖最終以2：6、2：6、3：6敗給澳洲地主選手第22種子德米納爾（Alex de Minaur），但賽後澳洲球迷仍不吝嗇他們的熱情，由網友上傳電視畫面的一幕，還是不少球迷找許育修簽名，生涯首度遭遇這樣的場面，勢必讓他印象深刻；此外，首輪男單獎金為10萬6250澳幣(約223.8萬台幣)，是他生涯比賽所領到最豐厚的一筆獎金。

23歲的許育修今年在澳網奮戰不懈，從會外賽打起連闖三關，取得會內賽資格，這一路來，他感謝所有人給他的協助。由於會內賽首輪是對抗地主種子選手，大會安排在墨爾本公園容量第二大的凱恩(John Cain)球場，許育修即使直落三落敗，但每一盤都至少能搶下兩個局數，顯示他全力以赴，因此贏得地主球迷的尊重，賽後不少澳洲球迷找他簽名，許育修也回應粉絲的要求。

當地澳洲媒體報導這場比賽，焦點雖均鎖定在這位24歲地主球員上，但「雪梨晨鋒報」也描寫一段，「有鑑於他們的排名差距接近200，他(德米納爾)的優勢並不令人意外，但他的台灣對手(許育修)藉由通過會外賽獲勝後也變得更加頑強。」同時也報導指出，「球賽進入第三盤，是一場更激烈的比賽。」這表示許育修的表現，並未因排名的差距而失去鬥志。

期待這場比賽體驗過後，許育修能夠更加成長，提升自己的戰力及排名，繼續朝著進軍下一場大滿貫會內賽而努力。

澳網

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