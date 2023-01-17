澳網／「網球芭比」首輪輕取對手 否認偽造接種證明

義大利「網球芭比」吉洛吉（Camila Giorgi）過去爆發出涉嫌偽造疫苗接種證明，她今天在澳網首輪輕取對手後，賽後就被追問疫苗事件的後續。

新冠疫情下，許多盃賽都有規定需要接種COVID-19疫苗，不過過去外媒爆出吉洛吉拒絕施打疫苗，並且從一位同樣反疫苗的醫生格里隆（Daniela Grillone）取得疫苗接種證明，以利她到各國參賽。

針對疫苗接種造假爭議她回應，「我只是在他那邊接種了一次疫苗，其他是我找其他醫生接種的」、「我只是在不同地方打疫苗，出事情的是他，而不是我」，強調自己確實有接種疫苗，否則無法在場上比賽。

今日吉洛吉在女單首輪對上俄國名將帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）以6：0、6：1輕松拿下勝利，不過賽後記者會媒體並不關心她場上的狀況，幾乎都是針對疫苗事件提問，對此她的父親不滿表示：「難以置信，沒有關於網球的問題。」