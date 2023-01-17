澳網／NBA球星諾佬也來觀賽 首日創紀錄吸引近7萬8千人
網球四大滿貫賽之一的澳洲網球公開賽，昨（16）日正式展開會內賽第一天賽程，除了場上火熱外，場邊觀眾也是星光熠熠，首日共吸引到77944人觀賽，創下歷史新高。
澳網開打首日就吸引到77944人前往墨爾本公園觀賽， 創下歷年來的新高。熱愛網球的NBA球星「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）上週就到澳洲準備觀賽，昨日則是到羅德拉沃球場觀賞世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）的首場賽事。
除觀看賽事外，諾維茨基也「技癢」，和同袍好友也是去年東京奧運摘金的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）簡單切磋，打友誼賽。
除了諾維茨基外，在墨爾本藝術中心巡演的《歌劇魅影》劇團也到了球場觀看「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和美國名將康諾斯（Jimmy Connors）廝殺4盤的精彩對決。
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