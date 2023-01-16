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澳網／受膝傷所苦 地主「壞小子」基里洛斯宣布退出

中央社／ 墨爾本16日綜合外電報導
地主名將基里洛斯退出澳網。 路透社
地主名將基里洛斯退出澳網。 路透社

澳洲網壇「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）今天一球未打即以受傷為由退出澳洲公開賽，並說缺席自家主辦的大滿貫賽事讓他「深受打擊」。

法新社報導，基里洛斯並非本屆奪冠熱門人選，賽前就因腳踝傷勢所苦，但迫使他退賽的卻是膝蓋問題。他原本將在明天男單首輪比賽對上俄羅斯選手薩菲烏林（Roman Safiullin）。

他原本也準備與同胞科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）搭檔，尋求衛冕澳網男雙冠軍。

他今天在倉促安排的記者會上表示：「不用說，我深受打擊。」他說：「我在這裡有過幾次精彩表現，去年贏得男雙金盃，今年賽前恐怕是我生涯手感最佳的一次。」

他還說：「真的是有點殘酷，我生涯最重要的賽事之一，這真的很不容易。」他也說：「真是五味雜陳…時機真的有夠壞，但這不就是人生嘛，受傷是這項運動的一部分。」

路透社報導，防護員馬赫（Will Maher）表示，基爾喬斯膝蓋的小撕裂傷已困擾他一兩個星期了，退出澳網是明智的決定。

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