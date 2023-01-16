快訊

死亡+40、中重症+52！ 二青少年MIS-C引發心肌炎

中職／意外嗎？洪總一腳跨入雄鷹 隊史首任總仔就是他

路面結冰釀大禍！南韓驚傳「50輛汽車連環撞」 釀1死數十人傷

澳網／曾俊欣、許育修明登場 雙雙尋求大滿貫首勝

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣網球好手曾俊欣明將在澳網會內賽登場。 歐新社
台灣網球好手曾俊欣明將在澳網會內賽登場。 歐新社

澳洲網球公開賽開打，台灣兩位網球好手曾俊欣許育修都將在明（17）日的賽事中出賽，兩人明天都將碰頭地主澳洲的選手，並且都在尋求大滿貫會內賽的首勝。

世界排名第117曾俊欣直接進入會內賽，首輪對手是以外卡參戰、世界第113名的澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin）。雙方上次交手是去年美國的公開賽，雙方兩度搶七，最終曾俊欣以3：6、6：7（5）、6：7（3）吞敗，止步首輪。此次澳網也是在首輪碰頭，希望能「復仇」成功，拿到生涯大滿貫會內賽首勝。

世界排名208名的許育修在會外賽連過三關，取得了會內賽的門票，本次比賽是首次在大滿貫中登場，成為台灣第5位在大滿貫登場的選手。將會遇到的是世界排名24名的澳洲新星德米納爾（Alex De Minaur），在可容納7500人的瑪格麗特柯特球場舉行。

許育修。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
許育修。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

澳網 許育修 曾俊欣

相關新聞

澳網／男雙連霸夢碎 地主「壞小子」宣布膝傷退賽

澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）去年為地主留下澳網男雙金盃，溫布頓也打進男單決賽，但新年度第一場大滿貫...

澳網／美國天才少女輕鬆闖關 下戰碰英國甜心上演話題對決

澳網今天點燃戰火，美國「天才少女」高芙（Coco Gauff）只花1小時又15分鐘就以6：1、6：4拍下捷克對手絲妮柯娃...

澳網／曾俊欣、許育修明登場 雙雙尋求大滿貫首勝

澳洲網球公開賽開打，台灣兩位網球好手曾俊欣、許育修都將在明（17）日的賽事中出賽，兩人明天都將碰頭地主澳洲的選手，並且都在尋求大滿貫會內賽的首勝。 世界排名第117曾俊欣直接進入會內賽，首輪對手

澳網／美國女單出頭 佩古拉、高芙輕騎闖頭關

美國網球女將佩古拉（Jessica Pegula）和高芙（Coco Gauff）今天在澳洲公開賽女單旗開得勝，雙雙以直落...

澳網／質疑大會更換比賽用球 納達爾挑戰衛冕：只能忍受了！

澳洲網球公開賽開打在即，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）作為頭號種子尋求連霸，不過，在比賽開打前傳出，納達爾抱怨大會，對於這次比賽的用球不太滿意，表示與去年比賽的不同，但也只能忍耐去適

澳網／納達爾澳網尋求衛冕 首戰將面對強勁對手

西班牙「蠻牛」納達爾將在澳洲網球公開賽尋求衛冕，但首戰就要遭遇英國新星德瑞波的強力挑戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。