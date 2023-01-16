澳網／曾俊欣、許育修明登場 雙雙尋求大滿貫首勝

澳洲網球公開賽開打，台灣兩位網球好手曾俊欣、許育修都將在明（17）日的賽事中出賽，兩人明天都將碰頭地主澳洲的選手，並且都在尋求大滿貫會內賽的首勝。

世界排名第117曾俊欣直接進入會內賽，首輪對手是以外卡參戰、世界第113名的澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin）。雙方上次交手是去年美國的公開賽，雙方兩度搶七，最終曾俊欣以3：6、6：7（5）、6：7（3）吞敗，止步首輪。此次澳網也是在首輪碰頭，希望能「復仇」成功，拿到生涯大滿貫會內賽首勝。

世界排名208名的許育修在會外賽連過三關，取得了會內賽的門票，本次比賽是首次在大滿貫中登場，成為台灣第5位在大滿貫登場的選手。將會遇到的是世界排名24名的澳洲新星德米納爾（Alex De Minaur），在可容納7500人的瑪格麗特柯特球場舉行。