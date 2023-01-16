快訊

直播／疫情平穩下降中！今增本土確診15,409例、境外223例 40人病歿

台積電領軍權值股 台股漲102點收14,927點

屏縣敬軍餐敘吃出性騷擾？手搭縣府女秘書肩上 兩將校挨告遭拔官調職

澳網／美國女單出頭 佩古拉、高芙輕騎闖頭關

中央社／ 墨爾本16日綜合外電報導
Australian Open Tennis Jessica Pegula of the U.S. plays a backhand return to Jaqueline Cristian of Romania during their first round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Monday, Jan. 16, 2023. (AP Photo/Dita Alangkara) 美聯社
Australian Open Tennis Jessica Pegula of the U.S. plays a backhand return to Jaqueline Cristian of Romania during their first round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Monday, Jan. 16, 2023. (AP Photo/Dita Alangkara) 美聯社

美國網球女將佩古拉（Jessica Pegula）和高芙（Coco Gauff）今天在澳洲公開賽女單旗開得勝，雙雙以直落二闖過頭關。

法新社報導，大會第3種子佩古拉以6：0、6：1輕取世界排名161的羅馬尼亞選手克里斯蒂亞（Jaqueline Cristian），前後僅花59分鐘。第7種子高芙一樣勇猛，在隔壁的拉佛球場（Laver Arena）6：1、6：4技壓捷克女將絲妮柯娃（Katerina Siniakova）。

高芙本月稍早才在奧克蘭菁英賽（AucklandClassic）贏得個人第3座WTA單打冠軍，挾著絕佳狀況來到今年的第1個大滿貫賽事；佩古拉則因稍早在「聯合盃」（United Cup）力克波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），士氣大振。

高芙賽後表示：「很榮幸澳網選擇我和卡特琳娜（絲妮柯娃）來打拉佛球場的開幕戰。」

高芙接下來的第2輪比賽，將面對稍早以6：3、6：2拍落德國選手科爾帕奇（Tamara Korpatsch）的前美國公開賽女單冠軍瑞度卡努（Emma Raducanu）。

澳網

延伸閱讀

澳網／美國天才少女輕鬆闖關 下戰碰英國甜心上演話題對決

Tesla大降價近40萬元 美國新車主怨：我感覺被騙了

美時肺癌用藥Nintedanib 獲美國FDA暫時審查核可

整理包／年終獎金買台積電時機對嗎？金融股相對低點、求穩定選高股息ETF

相關新聞

澳網／男雙連霸夢碎 地主「壞小子」宣布膝傷退賽

澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）去年為地主留下澳網男雙金盃，溫布頓也打進男單決賽，但新年度第一場大滿貫...

澳網／美國天才少女輕鬆闖關 下戰碰英國甜心上演話題對決

澳網今天點燃戰火，美國「天才少女」高芙（Coco Gauff）只花1小時又15分鐘就以6：1、6：4拍下捷克對手絲妮柯娃...

澳網／曾俊欣、許育修明登場 雙雙尋求大滿貫首勝

澳洲網球公開賽開打，台灣兩位網球好手曾俊欣、許育修都將在明（17）日的賽事中出賽，兩人明天都將碰頭地主澳洲的選手，並且都在尋求大滿貫會內賽的首勝。 世界排名第117曾俊欣直接進入會內賽，首輪對手

澳網／美國女單出頭 佩古拉、高芙輕騎闖頭關

美國網球女將佩古拉（Jessica Pegula）和高芙（Coco Gauff）今天在澳洲公開賽女單旗開得勝，雙雙以直落...

澳網／質疑大會更換比賽用球 納達爾挑戰衛冕：只能忍受了！

澳洲網球公開賽開打在即，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）作為頭號種子尋求連霸，不過，在比賽開打前傳出，納達爾抱怨大會，對於這次比賽的用球不太滿意，表示與去年比賽的不同，但也只能忍耐去適

澳網／納達爾澳網尋求衛冕 首戰將面對強勁對手

西班牙「蠻牛」納達爾將在澳洲網球公開賽尋求衛冕，但首戰就要遭遇英國新星德瑞波的強力挑戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。