澳網／美國女單出頭 佩古拉、高芙輕騎闖頭關
美國網球女將佩古拉（Jessica Pegula）和高芙（Coco Gauff）今天在澳洲公開賽女單旗開得勝，雙雙以直落二闖過頭關。
法新社報導，大會第3種子佩古拉以6：0、6：1輕取世界排名161的羅馬尼亞選手克里斯蒂亞（Jaqueline Cristian），前後僅花59分鐘。第7種子高芙一樣勇猛，在隔壁的拉佛球場（Laver Arena）6：1、6：4技壓捷克女將絲妮柯娃（Katerina Siniakova）。
高芙本月稍早才在奧克蘭菁英賽（AucklandClassic）贏得個人第3座WTA單打冠軍，挾著絕佳狀況來到今年的第1個大滿貫賽事；佩古拉則因稍早在「聯合盃」（United Cup）力克波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），士氣大振。
高芙賽後表示：「很榮幸澳網選擇我和卡特琳娜（絲妮柯娃）來打拉佛球場的開幕戰。」
高芙接下來的第2輪比賽，將面對稍早以6：3、6：2拍落德國選手科爾帕奇（Tamara Korpatsch）的前美國公開賽女單冠軍瑞度卡努（Emma Raducanu）。
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