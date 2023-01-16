澳老將史托蘇兒澳網賽後退役 美網曾擊敗小威奪冠
澳洲女子網球老將史托蘇兒（Sam Stosur）今天宣布，將在參加完本屆澳洲網球公開賽後退役。她曾在2011年美國網球公開賽擊敗小威廉絲，拿下生涯唯一一座大滿貫賽單打冠軍。
法新社報導，38歲的史托蘇兒擁有23年職業生涯，本週將是她第21度出戰澳洲網球公開賽（Australian Open）。她還拿過7座大滿貫賽雙打冠軍，但當年在美國網球公開賽（US Open）單打決賽擊敗美國傳奇名將小威廉絲（Serena Williams），她形容是自己生涯的「巔峰」。
史托蘇兒今天在澳網賽場墨爾本球場（Melbourne Park）告訴媒體記者：「能達成那件事，對我而言絕對是夢想成真，而我做到了。那是我永遠不會忘記的時刻。」
史托蘇兒表示：「我非常幸運能有這麼多很棒的回憶，無論是從這項運動、贏球、輸球和旅行時、在場上或在場外。」她本屆澳網將與法國選手柯爾妮（Alize Cornet）搭檔參加雙打比賽。
史托蘇兒生涯參加的首個大滿貫賽正是2002年的澳網。她的單打世界排名最高達到第4，雙打排名則曾達世界第一。她在大滿貫賽贏過4座女雙冠軍和3座混雙冠軍，最近一次女雙摘冠是2021年美網與中國好手張帥搭檔。
史托蘇兒回憶自己20多年前職業生涯起步時說：「我不知道我能做到什麼。我懷抱夢想，而我無疑實現了夢想，也達到比我能所能想像更多的成就。因此我可以非常驕傲地離開。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言