快訊

112學測社會／文字刁鑽、考題「去中國化」 補教估五標：學生易粗心

一張圖看天氣！周三回溫、小年夜再降 北台灣低探12度

澳網／質疑大會更換比賽用球 納達爾挑戰衛冕：只能忍受了！

聯合新聞網／ 綜合報導
納達爾（Rafael Nadal）質疑此次澳網用球與去年不同。 美聯社
納達爾（Rafael Nadal）質疑此次澳網用球與去年不同。 美聯社

澳洲網球公開賽開打在即，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）作為頭號種子尋求連霸，不過，在比賽開打前傳出，納達爾抱怨大會，對於這次比賽的用球不太滿意，表示與去年比賽的不同，但也只能忍耐去適應它。

納達爾認為此次的用球在質量和耐用性都更差，球不會像過去一樣旋轉，並且在經過幾次擊球後，會失去壓力。他也透露大會雖表示用球是一樣的，「但我必須忍受它，我有足夠的練習來做準備。」納達爾說。

36歲的納達爾在傷病困擾的情況下，近況不佳，近7場比賽中輸了6場，他在第一場賽事將會遇到21歲的德瑞波（Jack Draper），德瑞波近期狀況相當好，世界排名也攀升的相當迅速，是納達爾衛冕路上不容小覷的對手。

澳網

相關新聞

澳網／質疑大會更換比賽用球 納達爾挑戰衛冕：只能忍受了！

澳洲網球公開賽開打在即，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）作為頭號種子尋求連霸，不過，在比賽開打前傳出，納達爾抱怨大會，對於這次比賽的用球不太滿意，表示與去年比賽的不同，但也只能忍耐去適

澳網／納達爾澳網尋求衛冕 首戰將面對強勁對手

西班牙「蠻牛」納達爾將在澳洲網球公開賽尋求衛冕，但首戰就要遭遇英國新星德瑞波的強力挑戰

澳網／詹皓晴海峽組合列種子 首戰地主傳奇

澳網明天點燃戰火，女雙賽程周三開戰，籤表也出爐，我國好手詹家姊妹詹詠然和詹皓晴分頭出擊，詹皓晴和大陸搭擋楊釗煊列女雙11...

澳網／征戰超過20年 地主傳奇女將宣布退役

今年澳網對地主傳奇女將史托瑟（Sam Stosur）有特別意義，這不但是她生涯第21度參賽，也會是她的告別戰，昨天她宣布...

澳網／終結小威職業生涯 地主女將缺席家鄉大滿貫

澳網明天點燃戰火，地主女將湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）卻在最後一刻宣布退出，她和列女單11種子的西班...

澳網／17歲小將商竣程首闖會內賽 成大陸男單史上第6人

澳網男單會外賽在昨天落幕後，除了我國23歲年輕好手許育修順利搶下生涯首張大滿貫會內賽門票外，亞洲選手中另有24歲的日本好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。