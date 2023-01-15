澳網／質疑大會更換比賽用球 納達爾挑戰衛冕：只能忍受了！

澳洲網球公開賽開打在即，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）作為頭號種子尋求連霸，不過，在比賽開打前傳出，納達爾抱怨大會，對於這次比賽的用球不太滿意，表示與去年比賽的不同，但也只能忍耐去適應它。

納達爾認為此次的用球在質量和耐用性都更差，球不會像過去一樣旋轉，並且在經過幾次擊球後，會失去壓力。他也透露大會雖表示用球是一樣的，「但我必須忍受它，我有足夠的練習來做準備。」納達爾說。

36歲的納達爾在傷病困擾的情況下，近況不佳，近7場比賽中輸了6場，他在第一場賽事將會遇到21歲的德瑞波（Jack Draper），德瑞波近期狀況相當好，世界排名也攀升的相當迅速，是納達爾衛冕路上不容小覷的對手。