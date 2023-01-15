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澳網／納達爾澳網尋求衛冕 首戰將面對強勁對手

中央社／ 墨爾本15日綜合外電報導
納達爾備戰澳網。 美聯社
納達爾備戰澳網。 美聯社

西班牙「蠻牛」納達爾將在澳洲網球公開賽尋求衛冕，但首戰就要遭遇英國新星德瑞波的強力挑戰。

波蘭的斯威雅蒂（Iga Swiatek）想挑戰生涯首座澳網女單冠軍，同樣也非易事。

今年的第一場大滿貫賽事將在墨爾本球場（Melbourne Park）開打，巴蒂（Ashleigh Barty）去年在女子單打搶下冠軍後突然宣布退休，因此今年的澳網確定將有新的女單冠軍得主。

包括今年的前兩戰，36歲的納達爾（Rafael Nadal）最近7場比賽輸了6場，接下來他將在澳網對上狀況極佳的德瑞波（Jack Draper），屆時恐將是場苦戰。

名列大會男單頭號種子、生涯拿下22座大滿貫冠軍的納達爾說：「這大概是我被列為種子選手以來，最難打的一場首輪賽事。他（指德瑞波）年輕、有力量、世界排名攀升的速度也非常地快，真的是打得很好。」

進步神速的德瑞波年僅21歲，他稱儘管納達爾是自己的偶像，但他不會被嚇倒。

德瑞波說：「我想去參加（澳網）並展現競爭力，希望能好好發揮，且當然也想贏得那場比賽，所以那就是我的計畫。」

納達爾去年與俄羅斯選手梅德維夫（Daniil Medvedev）大戰5盤才拿下冠軍，拿下2009年以後的第1座澳網冠軍。

生涯9次在澳網奪冠的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），2022年因為違反澳洲有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的接種規定而被驅逐出境，無法出賽。今年他重回澳網，是奪冠大熱門。

35歲的約克維奇不僅要挑戰生涯第10座澳網冠軍，也要力拚追平納達爾紀錄的生涯第22座大滿貫冠軍，還想奪回世界排名第一的位置，而他這次澳網的首戰，將是在17日對上西班牙好手巴埃納（RobertoCarballes Baena）的比賽。

根據世界職業網球協會（ATP）的資料，約克維奇這次若能在澳網奪冠，將能重新坐上世界球王的寶座。挪威好手魯德（Casper Ruud）、希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）同樣也能靠在澳網拿下冠軍，讓自己的世界排名衝上第1。

若約克維奇、西西帕斯沒有奪冠，世界排名第3的路德只要打進決賽，屆時也能榮登世界球王。

如果這些情況都沒發生，目前的世界球王、這次因傷沒打澳網的西班牙新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），將能保住球王位置。

澳網

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