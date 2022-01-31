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大滿貫第21冠到手 納達爾不在乎是否成史上最偉大

中央社 / 墨爾本31日綜合外電報導
納達爾（Rafael Nadal）贏下第21座大滿貫冠軍。 路透
納達爾（Rafael Nadal）贏下第21座大滿貫冠軍。 路透

「蠻牛」納達爾在澳洲網球公開賽決賽鏖戰5盤逆轉勝，高捧第21座大滿貫冠軍，寫男網新猷。不過，這名西班牙名將表示，不在乎新紀錄是否會讓他成為史上最偉大的男網選手。

納達爾（Rafael Nadal）在30日登場的決賽中，與俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）大戰5小時24分鐘，最終以2比6、6比7（5比7）、6比4、6比4、7比5逆轉勝封王。這場史詩級對決結束時，墨爾本當地時間已是隔天凌晨。

35歲的納達爾與「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）、當今球王喬科維奇（Novak Djokovic）在本屆澳網前皆各坐擁20座大滿貫冠軍，納達爾現今脫穎而出，躍升男網史上第一人。

納達爾去年受舊疾腳傷所苦，一度懷疑自己是否能再次上場比賽，如今，他相隔13年再度於墨爾本封王。不過，這位西班牙名將似乎無意在21座大滿貫頭銜所賦予的更大意義上，琢磨太久。

納達爾今天凌晨告訴記者：「21，我知道這是個特別的數字。我感到榮幸，我對於能在網球生涯再達到一項極為特殊（紀錄）感到幸運。」

「我不太在乎我是或不是（男網第一人），或我是不是歷史上最偉大（的男網選手）。」

「說實話，到了現在，我不太在乎了。對我而言，（重要的是）享受像今天這樣的夜晚。這對我來說就是一切。」

除了腳傷，納達爾去年12月確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後「病得很重」。他說：「在過去的6個月裡，我真的為重返賽場做了非常多努力。」

頒獎儀式時坐在椅子上休息的納達爾表示，自己贏球後想更大肆慶祝，但在體力上已被消磨殆盡。他說：「我想不了太多，我無法記得比賽的許多時刻。」

納達爾並提及場上支持者為他大力加油打氣，「即便我超累，我無法像往常一樣和他們（球迷）一起慶祝，但我內心深處感受到了，在整場比賽中，所有的支持幫了我非常大的忙」。

澳網

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