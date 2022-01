澳網／「不要低估偉大冠軍的心」 費德勒、約帥道賀納達爾

澳洲網球公開賽男單決賽,西班牙納達爾今天贏得史詩級的逆轉勝封王,並笑納21座大滿貫金盃傲視當今網壇群雄,約克維奇與費德勒相繼道賀,這兩人皆囊括20座大滿貫金盃。

法新社報導,費德勒(Roger Federer) 在社群網站Instagram發文說:「你令人欽佩的敬業態度、全力以赴與奮戰精神,激勵了我和遍及全球的無數人。」並且指出幾個月兩人都還在使用拐杖,如今他卻先一步復出奪冠,讚嘆「永遠不要低估偉大冠軍的心」!

費德勒發文祝賀納達爾。 截圖自費德勒IG限動

約克維奇(Novak Djokovic)原本也是被看好可望成為首個贏得21座大滿貫金盃的得主,卻因本屆澳網賽前被驅逐出境而夢碎,不過他還是在推特發文向納達爾(Rafael Nadal)道賀:「了不起的成就,再次展現始終令人印象深刻的奮戰精神。」

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena 👏🏆👍 @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc