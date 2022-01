澳網／馬拉松對決大逆轉！納達爾奪第21座大滿貫寫新猷

「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)和俄羅斯好手梅德維夫(Daniil Medvedev),生涯第4度交手又是在大滿貫決賽,兩人如同2019年美網決賽的對決,再度上演5盤馬拉松大戰,納達爾上演超級逆轉,以2:6、6:7(5:7)、6:4、6:4、7:5奪勝,生涯第21座大滿貫到手,歷時5小時24分鐘締造網壇新猷。

納達爾過去已4度在澳網「銀恨」,他2009年首闖決賽就高捧金盃,但2012年、14年、17年和19年都離冠軍差了1勝,今年再度挑戰終於擺脫亞軍魔咒,且成為網球史上第4位至少兩度「全滿貫」的男將。

Another chapter is written 🏆@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

⁰

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/OlMvhlGe6r