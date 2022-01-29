快訊

安以軒老公驚傳遭拘捕 澳門警方明將開記者會說明

財神爺呢？大樂透頭獎摃龜 14人中春節大紅包

澳網女單決賽 現場發放千件「彭帥在哪裡」T恤

中央社 / 墨爾本29日綜合外電報導
「T恤挺彭帥」活動近日在澳網賽場引發關注。 圖擷自@DrewPavlou
「T恤挺彭帥」活動近日在澳網賽場引發關注。 圖擷自@DrewPavlou

中國網球女將彭帥人身安全仍備受矚目，倡議人士今天在澳洲網球公開賽女單決賽登場前發放1000件「彭帥在哪裡？」T恤，部分觀賽民眾也穿著這一上衣進場，加入聲援行列。

澳網維安人員日前命令觀眾脫掉寫有支持彭帥標語的上衣，引發關注；澳網主席提列（Craig Tiley）之後表示，球迷只要不製造干擾就可以穿著聲援彭帥的T恤進場觀賽。

今天，抗議者帶了1000件「彭帥在哪裡？」（Where is Peng Shuai?）T恤返回墨爾本球場（Melbourne Park），分送給民眾。

巴夫魯（Drew Pavlou）是發起以T恤挺彭帥活動的其中一人，他告訴法新社：「我們已經免費發了數百件T恤，有很多人穿著這T恤去看（女單）決賽。他們很興奮。」

巴夫魯表示，活動參與者將T恤分送給要進入墨爾本球場的民眾，希望在決賽期間透過轉播，把「彭帥在哪裡？」這一訊息傳遞到全世界。

「我們只是希望彭帥能自由發言。我們希望她能夠在中國以外的地方旅遊，能向媒體發表談話而不受中國政府控制。」

在決賽開打期間，現場直播畫面短暫掃過觀戰群眾，幾乎沒有看見「彭帥在哪裡？」T恤的影子。不過，法新社攝影記者在拉佛球場（Rod Laver Arena）場內發現了幾名穿著聲援彭帥上衣的觀賽者。

「T恤挺彭帥」活動近日在澳網賽場引發關注。 圖擷自@DrewPavlou
「T恤挺彭帥」活動近日在澳網賽場引發關注。 圖擷自@DrewPavlou

巴夫魯則在推特（Twitter）發布一張澳網女單決賽時，超遠距空拍觀眾的直播畫面。他寫道：「當你必須避開群眾裡（聲援）彭帥的衣服時，這就是會出現的典型群眾畫面，哈哈。」

前女雙球后彭帥去年11月在網路上自陳被迫與中國前國務院副總理張高麗發生性關係，之後鮮少露面，各界開始擔憂她的人身安全。

彭帥12月表示，從未指控遭到任何人性侵，還說她11月初在社群媒體的發文被誤解。張高麗則未就此事發表評論。

今天在場外停下腳步與巴夫魯交談的人，也表達了對彭帥安危的關切。觀眾吉布生（Karen Gibson）表示：「不，我想如果她平安沒事的話，我們早就可能在一些網球賽事中看見她。」

澳網 彭帥

延伸閱讀

國際奧委會：冬奧期間將晤彭帥

國際奧委會：上周又與彭帥通話

澳網／穿「彭帥在哪裡」 球迷遭驅離

NBA／接受姚明訪中國邀約 康特要去看新疆勞改營和見彭帥

相關新聞

澳網／第二盤神奇逆轉 芭蒂成44年來首位地主女單冠軍

2022年澳網女單決賽今天由地主球后芭蒂（Ashleigh Barty）出戰生涯首度闖進大滿貫決賽的美國女將柯林斯（Da...

澳網／西西帕斯自稱是指導爭議受害者 梅德維夫後悔怒罵裁判

世界排名第2的俄羅斯好手梅德維夫，在澳網男單四強與希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）激戰四盤勝出，連續2年挺進澳網決賽。賽後他因場外指導爭議不慎情緒失控怒罵主審一事感到相當懊悔。

澳網女單決賽 現場發放千件「彭帥在哪裡」T恤

中國網球女將彭帥人身安全仍備受矚目，倡議人士今天在澳洲網球公開賽女單決賽登場前發放1000件「彭帥在哪裡？」T恤，部分觀...

飆罵主審「你是笨蛋嗎？」 俄男網一哥遭罰33萬

俄羅斯男網一哥梅迪維夫在澳洲網球公開賽不滿對手的父親兼教練在場邊指導，一度怒吼主審「你是笨蛋嗎？」他今天遭澳洲網球協會重...

澳網／沒想過還能爭冠 納達爾第21座大滿貫剩一步

西班牙「蠻牛」納達爾昨天在澳網男單4強賽遭遇義大利好手貝雷帝尼，在花不到3小時的情況下就以6：3、6：2、3：6、6：3...

澳網／梅德維夫連兩年晉級決賽 將與納達爾爭冠

在「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）率先搶下今年澳網男單首張決賽門票後，另外一場4強賽則由世界排名第2名的俄羅斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。