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澳網男單冠軍賽 納達爾梅迪維夫拚勝負也拚紀錄

中央社 / 墨爾本29日綜合外電報導
網壇名將納達爾（Rafa Nadal）。 新華社
網壇名將納達爾（Rafa Nadal）。 新華社

網壇年度首個大滿貫賽事澳洲網球公開賽男單爭王，明天將由納達爾與梅迪維夫上演世代對決，這兩位當今網壇名將都有機會改寫紀錄而名留青史。

路透社報導，納達爾（Rafa Nadal）與塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）和瑞士特快車費德瑞（Roger Federer）3人目前力爭男單贏得最多大滿貫金盃的頭銜，而曾在2009年澳網男單封王的納達爾若是明天二度奪冠，將打破三方勢均力敵的態勢，以21座大滿貫金盃超前其他兩人。

35歲的納達爾經歷威脅職業生涯的腳傷，還曾確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），過去兩週對於是否能在大滿貫金盃爭奪賽中拔得頭籌，並沒彰顯出太多自信。

不過他還是締造了若干令人難以置信的表現，像是今年開季贏得10連勝，在澳網熱身賽、ATP250墨爾本公開賽奪冠，並且29度打進大滿貫賽事的決賽，其中澳網佔6次。

納達爾的對手梅迪維夫（Daniil Medvedev）也不是省油的燈，這位俄羅斯選手目前世界排名第2，比納達爾年輕10歲，而且去年9月曾在美網粉碎喬科維奇奪得21座大滿貫金盃的美夢，想必他非常樂意再度扮演夢想終結者的角色。

此外，去年在美國網球公開賽奪冠的梅迪維夫，也將力拚成為自1968年網球運動職業化以來，首位贏得生涯首座大滿貫金盃後，隨即在下一場大滿貫賽事二度封王的男子選手。

明天的雙雄對決，將是梅迪維夫第4度打進大滿貫賽決賽，而且這4次他的對手不是喬科維奇就是納達爾，不過年長10歲的西班牙老將，曾經在2019年美網封王戰收拾梅迪維夫。

澳網

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