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澳網／西西帕斯自稱是指導爭議受害者 梅德維夫後悔怒罵裁判

聯合新聞網 / 綜合報導
梅德維夫與西西帕斯又因場外指導爭議唇槍舌戰。 美聯社
梅德維夫與西西帕斯又因場外指導爭議唇槍舌戰。 美聯社

世界排名第2的俄羅斯好手梅德維夫，在澳網男單四強與希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）激戰四盤勝出，連續2年挺進澳網決賽。賽後他因場外指導爭議不慎情緒失控怒罵主審一事感到相當懊悔。西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）則認為他才是受害者，並批梅德維夫心態不夠成熟。

因場外指導爭議，梅德維夫在第二盤不慎情緒失控怒罵主審，賽後感到相當懊悔。 美聯社
因場外指導爭議，梅德維夫在第二盤不慎情緒失控怒罵主審，賽後感到相當懊悔。 美聯社

梅德維夫再次於大滿貫賽強碰宿敵西西帕斯，並在第二盤打出火氣來，因為他不滿對手父親一直在場邊指導而裁判卻無視，他也在場上大爆氣大罵裁判，「你是笨蛋嗎，為什麼他父親在每一分後都說話卻視而不見？」不過事後他對此失控行為感到後悔不已，並表示往後會控管好自己的情緒，「我當下可能瘋了，在那當下失去控制，我感到非常後悔」。

「向裁判抱怨沒有任何幫助，我過去就曾因此輸掉比賽，我想這是一個很大的錯誤，還好我重新聚焦找回專注力，很高興成功了」，梅德維夫補充說：「我知道每位裁判都是拿出自己專業的表現，但網球比賽就是場1對1的正面對決，我非常敬佩那些在比賽中保持冷靜的球員，這真的不容易，也是我未來努力的方向。」

西西帕斯老爸常在觀眾席下指導棋，被多名球員指控是「場外指導」慣犯。 美聯社
西西帕斯老爸常在觀眾席下指導棋，被多名球員指控是「場外指導」慣犯。 美聯社

對於場外指導爭議西西帕斯也出面喊冤，認為自己才是整件事中最大的受害者，「觀眾聲音這麼大聲，我在場上根本聽不到我爸爸在說甚麼。他們針對我很久了，之前就很常收到指導警告，所以習以為常了，我一直以來都是受害者。」

西西帕斯也為自己的父親說話認為對方並非有意，「我父親只要投入一件事後，講話就會比較激動，我也曾試著跟他溝通請他改善，但他已經習慣了這種方式，這就是他最真實的樣子。」

對於梅德維夫指控，西西帕斯也感到不以為意，「我是不太在意，但梅德維夫成功增添了比賽話題。有些球員就是喜歡搞事，也許是想讓對手失去分心吧？但對我來說沒差，反正我是覺得他心智沒有到很成熟。」

然而批判完對手後，西西帕斯還是展現風度稱讚梅德維夫：「他就像馬拉松選手一樣不停跑動，也是最棒的競爭者，我不確定自己是否也能辦到，無論最後決賽結果如何，我認為他值得一座冠軍。」

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