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網球／伊朗小將締造歷史新猷 成功圓夢與偶像合影

聯合新聞網 / 綜合報導
伊朗17歲女將薩菲。 截自ITF網站。
伊朗17歲女將薩菲。 截自ITF網站。

伊朗年輕女將薩菲(Meshkatolzahra Safi)締造歷史新猷，在首輪以6:4、6:3擊敗地主選手納亞爾(Anja Nayar)，成為該國首位獲得大滿貫勝利的球員。賽後她也一圓美夢，成功見到偶像納達爾（Rafael Nadal）並合影留念。

即便澳洲天氣炎熱17歲小將仍戴著頭巾，成為大滿貫第一位以此形式出賽的網球選手。在拿下首勝後，薩菲興奮地跑去跟網球啟蒙偶像納達爾合影。起因源自於當初納達爾的一場比賽，也正式開啟她的網球生涯。經過不斷咬牙努力，也讓她寫下歷史新頁，以ITF排名第87位，成為首位進入百大榜單內的的伊朗青少年。

薩菲告訴國際羽球總會，「這是我人生一大步，要在我的國家打球相當不容易，完全沒有任何贊助，放棄的念頭也在腦海中浮現無數次，但我把不可能變可能了，所以要相信有夢最美。」

而納達爾接受《The National》訪問並鼓勵年輕好手勇敢追夢，「能在賽事中看見來自世界各地的球員，甚至還能遇見從未參加過國際大賽國家的球員，這感覺真的很特別。我很高興遇見薩菲，對於她把我視為偶像我感到無比榮幸，這是一個非常棒的故事。」

澳網

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