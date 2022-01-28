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澳網／網壇該提拔新面孔了！美退役名將：個人特質要鮮明

聯合新聞網 / 綜合報導
美國退役名將馬克安諾認為網壇該去挖掘新面孔了。 美聯社。
美國退役名將馬克安諾認為網壇該去挖掘新面孔了。 美聯社。

網壇三巨頭費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）約克維奇（Novak Djokovic），共同創下無數輝煌紀錄，他們一舉一動也成鎂光燈焦點。但本屆澳網卻僅剩納達爾獨挑大樑，顯得有些黯然無光。美國退役名將馬克安諾（John McEnroe）則認為不該將焦點過度投射在這三人身上，是時候去提拔新面孔了。

本屆澳網星光黯淡，先是瑞士好手費德勒因傷缺席，約克維奇（Novak Djokovic）則因疫苗風波被拒絕入境。向來不諱言的「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）認為會出現此況，一切都是網壇造成的，因為他們總是忽略其他好手，過分聚焦在3大天王。

退役名將馬克安諾也有相同看法，並認為大牌明星受到關注是可以理解的，但現是時候該推出新面孔了，「過去10年間很難不聚焦在三大天王身上，因為他們所達到的成就令人難以置信，各別贏得20座大滿貫冠軍，這真的非常了不起，一路看著這亖位傳奇人物創下非凡成就，但此時我認為網壇需要有新的人崛起了，因為現在就是未來。」

隨後馬克安諾點名俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）是不錯的人選，「我喜歡他在球場上的樣子，他是一個與眾不同的人，他就像西洋棋大師一樣千變萬化，所以我們有方法可以解決了。」

不過馬克安諾也點出在網壇擁有個人特質是非常重要的，才能在觀眾心中留下深刻印象，「無論特質是好是壞，總要有某個點讓人對你產生興趣，像有些人覺得約克維奇是反派角色維達，所以大家都比較喜歡費德勒。」因此展露自己的特色與想法是至關重要的。

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