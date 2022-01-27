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澳網／平常心看待21座金盃紀錄 納達爾：我的快樂與此無關

聯合新聞網 / 綜合報導
納達爾平常心看待21座大滿貫史上第一人紀錄。 美聯社。
納達爾平常心看待21座大滿貫史上第一人紀錄。 美聯社。

西班牙好手納達爾（Rafael Nadal），在八強戰與新加坡新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）苦戰五盤才挺進男單四強。雖然距離史上第一人的第21座大滿貫金盃僅差兩步之遙，但納達爾賽後豁然表示，自己並不太在意此紀錄，因為他認為快樂的來源不是出自於有多少冠軍獎盃，反而是對比賽持續保持熱忱才是最重要的。

現年35歲的納達爾，去年8月因腳傷所苦而沉寂一陣子，月底更傳出確診新冠肺炎，使他外界對他2022年能否順利出賽感到堪憂。所幸復原良好一路挺進澳網四強，這次尋求第21座大滿貫之路，又少了養傷沒參賽的費德勒（Roger Federer）與因沒打疫苗被遣返的球王約克維奇（Novak Djokovic）兩大勁敵，外界也看好他會是今年最大的奪冠熱門選手。

不過納達爾對於能否創下紀錄倒是很淡定，處之泰然坦率表示，「不管未來結果如何，其實我不怎麼在意。」他認為，「比起達到成就或超越別人，我更希望自己拿下勝利是因為我熱衷於這件事。」對於勝負他平常心看待，「我不太相信多拿一座大滿貫或是超越紀錄會是我主要快樂的來源，持續在比賽中保持熱忱才是最重要的。」

而關於昔日老戰友，納達爾也直言表示不會去比較，「我有我自己的生活要過，總不可能因為別人過得比你好、成就比你高，而一直陷入挫折吧。所以我也不會因為費德勒或約克維奇生涯獎項比我多而感到低潮，能走到現在我已經相當滿足了。」

澳網

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