澳網／對手、球迷沒風度 納達爾和貝雷蒂尼各自展現高EQ回應

澳網男單準決賽一組對手出爐，將由西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）對上義大利好手貝雷蒂尼(Matteo Berrettini)，兩人不但昨日都是在5盤激戰後勝出，賽後還分別展現高EQ回應缺乏風度的對手與球迷。

35歲的納達爾歷經4小時8分鐘的5盤大戰，最終以6比3、6比4、4比6、3比6、6比3力克22歲的加拿大新星沙波瓦洛夫(Denis Shapovalov)，不過此役他贏得相當辛苦，甚至一度因胃痛請求醫療暫停，不過對手卻認為納達爾是靠著獲得特殊待遇取勝。

沙波瓦洛夫惜敗納達爾也輸了風度。 美聯社

沙波瓦洛夫比賽中曾質疑主審伯納德斯（Carlos Bernardes）執法偏坦，認為他默許納達爾浪費許多時間，「你45秒前就開始計時了，他還沒準備好，你已經計時很久，他依舊還沒準備好，你要去警告他，你們這些傢伙很腐敗，應該要有一些界限，制定一些規則，他百分之百得到優待，這不公平。」

🗣️ "You guys are all corrupt!"



Denis Shapovalov has unloaded on the chair umpire in a stunning outburst on Rod Laver arena. 😳🤯#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/BUdTxut1Fc — Wide World of Sports (@wwos) January 25, 2022

賽後納達爾對此也表示，「大家都知道我很尊重主審Carlos，他是非常優秀的主審，在比賽上任何人都不能擁有特權，大家都覺得頂尖球員就有特權，但我從來沒有這樣感覺過，我想拖延時間這事情是沙波瓦洛夫錯了，我們不是已經有計時器，讓比賽更公平了嗎？」

至於沙波瓦洛夫賽後當眾把球拍摔爛，納達爾給出高EQ回應：「我真的為他感到可惜，他打了一整場的好球，想必很難嚥下這場敗仗，尤其是他察覺我在比賽中一度崩盤，但最後卻調整好狀態收下勝利，希望他未來一切順利，畢竟他是這麼的年輕。」

義大利名將貝雷蒂尼闖進澳網四強。 歐新社

至於另一場比賽第7種子貝雷蒂尼同樣也是苦戰5盤，才以6比4、6比4、3比6、3比6、6比2力退法國好手孟菲爾斯(Gael Monfils)，不過此役球場非常不平靜，兩位選手頻頻受到球迷干擾，賽後貝雷蒂尼受訪時，甚至有觀眾對他大吼「FXXK YOU！」，但貝雷蒂尼展現風度，輕鬆回應，「我喜歡觀眾，但我想他們當中有人不是真正的球迷。」