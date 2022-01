澳網／對手、球迷沒風度 納達爾和貝雷蒂尼各自展現高EQ回應

澳網男單準決賽一組對手出爐,將由西班牙蠻牛納達爾(Rafael Nadal)對上義大利好手貝雷蒂尼(Matteo Berrettini),兩人不但昨日都是在5盤激戰後勝出,賽後還分別展現高EQ回應缺乏風度的對手與球迷。

35歲的納達爾歷經4小時8分鐘的5盤大戰,最終以6比3、6比4、4比6、3比6、6比3力克22歲的加拿大新星沙波瓦洛夫(Denis Shapovalov),不過此役他贏得相當辛苦,甚至一度因胃痛請求醫療暫停,不過對手卻認為納達爾是靠著獲得特殊待遇取勝。

沙波瓦洛夫惜敗納達爾也輸了風度。 美聯社

沙波瓦洛夫比賽中曾質疑主審伯納德斯(Carlos Bernardes)執法偏坦,認為他默許納達爾浪費許多時間,「你45秒前就開始計時了,他還沒準備好,你已經計時很久,他依舊還沒準備好,你要去警告他,你們這些傢伙很腐敗,應該要有一些界限,制定一些規則,他百分之百得到優待,這不公平。」

🗣️ "You guys are all corrupt!"



Denis Shapovalov has unloaded on the chair umpire in a stunning outburst on Rod Laver arena. 😳🤯#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/BUdTxut1Fc